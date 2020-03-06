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    Медики у Конго станцювали на радощах: одужала остання пацієнтка з лихоманкою Ебола

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    У Конго виписали останню пацієнтку після лікування від лихоманки Ебола - Медики у Конго станцювали на радощах: одужала остання пацієнтка з лихоманкою Ебола
    У Конго виписали останню пацієнтку після лікування від лихоманки Ебола

    Спалах лихоманки Ебола на сході Конго тривав з серпня 2018 року і забрав життя понад 2200 людей

    В Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола. З нагоди того, що вдалося вилікувати останню пацієнтку, медики навіть станцювали.

    Про це повідомляє пресцентр Всесвітньої організації охорони здоров'я. Останньої пацієнткою стала жінка на ім'я Масіка Семіда.

    Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про припинення спалаху цього гострого вірусного захворювання, яке тривало протягом 19 місяців. За цей період вірус убив 2264 людини і заразив ще близько 1200, що зробило його другим за величиною спалахом Ебола в історії, передає Аljazeera.

    Спалах лихоманки Ебола на сході Конго тривав з серпня 2018 року і забрав життя понад 2200 людей.

    Лихоманка Ебола — захворювання, що викликає вірус Ебола, її коефіцієнт смертності — близько 50%.

     

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