Медики у Конго станцювали на радощах: одужала остання пацієнтка з лихоманкою Ебола



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У Конго виписали останню пацієнтку після лікування від лихоманки Ебола

Спалах лихоманки Ебола на сході Конго тривав з серпня 2018 року і забрав життя понад 2200 людей

В Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола. З нагоди того, що вдалося вилікувати останню пацієнтку, медики навіть станцювали.

#HealthHeroes in #Beni celebrating the last #Ebola patient in #DRC to be discharged from a treatment centre! @WHO congratulates all of our partners. We will remain in full response mode for the remainder of the observation period. pic.twitter.com/Hxjir9EwYL — WHO African Region (@WHOAFRO) March 3, 2020

Про це повідомляє пресцентр Всесвітньої організації охорони здоров'я. Останньої пацієнткою стала жінка на ім'я Масіка Семіда.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про припинення спалаху цього гострого вірусного захворювання, яке тривало протягом 19 місяців. За цей період вірус убив 2264 людини і заразив ще близько 1200, що зробило його другим за величиною спалахом Ебола в історії, передає Аljazeera.

Спалах лихоманки Ебола на сході Конго тривав з серпня 2018 року і забрав життя понад 2200 людей.

Лихоманка Ебола — захворювання, що викликає вірус Ебола, її коефіцієнт смертності — близько 50%.