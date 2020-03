Медики у Конго станцювали на радощах: одужала остання пацієнтка з лихоманкою Ебола

Спалах лихоманки Ебола на сході Конго тривав з серпня 2018 року і забрав життя понад 2200 людей

В Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола. З нагоди того, що вдалося вилікувати останню пацієнтку, медики навіть станцювали.

#HealthHeroes in #Beni celebrating the last #Ebola patient in #DRC to be discharged from a treatment centre! @WHO congratulates all of our partners. We will remain in full response mode for the remainder of the observation period. pic.twitter.com/Hxjir9EwYL