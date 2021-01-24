У Гвінейській затоці пірати захопили в полон 15 моряків, є жертва

На судно Mozart напали в 98 морських милях від міста Сан-Томе

Жертвою піратів став механік з Азербайджану

Пірати напали у Гвінейській затоці на вантажне судно Mozart, яке йшло під прапором Ліберії. Захоплені в полон 15 членів екіпажу, один загинув.

Про це повідомляє компанія Dryad Global, яка спеціалізується на морській безпеці.

За її даними, інцидент стався в середу в 98 морських милях (181 кілометр) від міста Сан-Томе.

За даними Sputnik Азербайджан, загиблим моряком виявився уродженець Азербайджану.

«Відомо, що жертвою піратів став механік Фарман Ісмаїлов. Решта членів екіпажу – 15 моряків – взяті в заручники. Всі вони громадяни Туреччини. Серед них є поранені», – йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що пірати відпустили трьох членів екіпажу. При цьому вони розібрали на судні майже всі навігаційні прилади, і тепер воно йде практично наосліп.

Нагадаємо, у грудні біля берегів Нігерії пірати захопили у полон шість українців.