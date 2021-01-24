У Гвінейській затоці пірати захопили в полон 15 моряків, є жертва
На судно Mozart напали в 98 морських милях від міста Сан-Томе
Жертвою піратів став механік з Азербайджану
Пірати напали у Гвінейській затоці на вантажне судно Mozart, яке йшло під прапором Ліберії. Захоплені в полон 15 членів екіпажу, один загинув.
Про це повідомляє компанія Dryad Global, яка спеціалізується на морській безпеці.
За її даними, інцидент стався в середу в 98 морських милях (181 кілометр) від міста Сан-Томе.
За даними Sputnik Азербайджан, загиблим моряком виявився уродженець Азербайджану.
«Відомо, що жертвою піратів став механік Фарман Ісмаїлов. Решта членів екіпажу – 15 моряків – взяті в заручники. Всі вони громадяни Туреччини. Серед них є поранені», – йдеться в повідомленні.
Пізніше стало відомо, що пірати відпустили трьох членів екіпажу. При цьому вони розібрали на судні майже всі навігаційні прилади, і тепер воно йде практично наосліп.
Нагадаємо, у грудні біля берегів Нігерії пірати захопили у полон шість українців.