  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Гвінейській затоці пірати захопили в полон 15 моряків, є жертва

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>На судно Mozart напали в 98 морських милях від міста Сан-Томе</p> - У Гвінейській затоці пірати захопили в полон 15 моряків, є жертва

    На судно Mozart напали в 98 морських милях від міста Сан-Томе

    Фото: MarineTraffic

    Жертвою піратів став механік з Азербайджану

    Пірати напали у Гвінейській затоці на вантажне судно Mozart, яке йшло під прапором Ліберії. Захоплені в полон 15 членів екіпажу, один загинув.

    Про це повідомляє компанія Dryad Global, яка спеціалізується на морській безпеці.

    За її даними, інцидент стався в середу в 98 морських милях (181 кілометр) від міста Сан-Томе.

    За даними Sputnik Азербайджан, загиблим моряком виявився уродженець Азербайджану.

    «Відомо, що жертвою піратів став механік Фарман Ісмаїлов. Решта членів екіпажу – 15 моряків – взяті в заручники. Всі вони громадяни Туреччини. Серед них є поранені», – йдеться в повідомленні.

    Пізніше стало відомо, що пірати відпустили трьох членів екіпажу. При цьому вони розібрали на судні майже всі навігаційні прилади, і тепер воно йде практично наосліп.

    Нагадаємо, у грудні біля берегів Нігерії пірати захопили у полон шість українців.

    Теги: полон Азербайджан заручники корабель пірат море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies