Біля берегів Нігерії пірати захопили у полон шість українців ─ ЗМІ

Судно зареєстроване у Камеруні прямувало з південної частини Нігерії в Абіджан, Кот-д'Івуар

Пірати викрали вісім членів екіпажу вантажного судна Stevia

Біля берегів Нігерії у Гвінейській затоці пірати напали на судно Stevia і захопили у полон вісім моряків. Про це повідомляє портал для моряків Seafarers Journal і Robban Assafina.

Згідно з даними порталу, серед восьми полонених моряків ─ шестеро українці.

«У Гвінейській затоці на північний захід від Порт-Харкорту, (Нігерія) пірати викрали вісім членів екіпажу вантажного судна Stevia», - повідомляє видання.

«До редакції морського порталу Seafarers Journal написала дочка одного з захоплених моряків. За її інформацією, на судні Stevia батько працює старшим помічником капітана і він точно серед заручників, але сторона судновласника і агента ніякої інформації про надзвичайну подію не дає. Підтвердження того, що тато потрапив у полон, вона отримала від одного з моряків, які перебували на борту. Вона уточнила, що з восьми заручників ─ шість українців (капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, стармех, електромеханік і вайпер). На судні залишилося сім членів екіпажу», ─ повідомляють на порталі.

Наголошується, що судно зареєстроване у Камеруні прямувало з південної частини Нігерії в Абіджан, Кот-д'Івуар, коли на нього напали.

Нагадаємо, у вересні цього року в Україну повернулися шість моряків з Curacao Trader, яких захопили пірати.

17 липня пірати напали на танкер Curacao Trader, який знаходився біля узбережжя Беніну, і захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці.

20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали звільнених громадян України представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.