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    Біля берегів Нігерії пірати захопили у полон шість українців ─ ЗМІ

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    Судно зареєстроване у Камеруні прямувало з південної частини Нігерії в Абіджан, Кот-д'Івуар - Біля берегів Нігерії пірати захопили у полон шість українців ─ ЗМІ
    Судно зареєстроване у Камеруні прямувало з південної частини Нігерії в Абіджан, Кот-д'Івуар

    Пірати викрали вісім членів екіпажу вантажного судна Stevia

    Біля берегів Нігерії у Гвінейській затоці пірати напали на судно Stevia  і захопили у полон вісім моряків. Про це повідомляє портал для моряків Seafarers Journal і Robban Assafina.

    Згідно з даними порталу, серед восьми полонених моряків ─ шестеро українці.

     «У Гвінейській затоці на північний захід від Порт-Харкорту, (Нігерія) пірати викрали вісім членів екіпажу вантажного судна Stevia», - повідомляє видання.

    «До редакції морського порталу Seafarers Journal написала дочка одного з захоплених моряків. За її інформацією, на судні Stevia батько працює старшим помічником капітана і він точно серед заручників, але сторона судновласника і агента ніякої інформації про надзвичайну подію не дає. Підтвердження того, що тато потрапив у полон, вона отримала від одного з моряків, які перебували на борту. Вона уточнила, що з восьми заручників ─ шість українців (капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, стармех, електромеханік і вайпер). На судні залишилося сім членів екіпажу», ─ повідомляють на порталі.

    Наголошується, що судно зареєстроване у Камеруні прямувало з південної частини Нігерії в Абіджан, Кот-д'Івуар, коли на нього напали.

    Нагадаємо, у вересні цього року в Україну повернулися шість моряків з Curacao Trader, яких захопили пірати.

    17 липня пірати напали на танкер Curacao Trader, який знаходився біля узбережжя Беніну, і захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці.

    20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали звільнених громадян України представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.

    Теги: ЗМІ полон українці військові корабель українські моряки Нігерія
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