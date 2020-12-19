МЗС підтвердило захоплення піратами шістьох українських моряків біля берегів Нігерії

У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено вісім членів екіпажу

Судновласником є албанська компанія, тому посольства України та Албанії в Нігерії вживають відповідних заходів реагування

Міністерство закордонних справ підтвердило захоплення піратами шістьох українських моряків із судна Stevia біля берегів Нігерії. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

«Так, нам відомо про цю ситуацію. У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено вісім членів екіпажу, у тому числі шість громадян України», ─ сказав речник.

За його Ніколенка, судновласником є албанська компанія, тому посольства України та Албанії в Нігерії вживають відповідних заходів реагування.

«Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств», ─ запевнив речник відомства.

Як повідомлялося, раніше морський портал Seafarers Journal з посиланням на доньку одного із захоплених моряків поінформував про атаку піратів на судно Stevia у Гвінейській затоці поблизу берегів Нігерії і захоплення у полон восьми членів екіпажу, шестеро з яких українці.