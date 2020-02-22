Біля берегів Нігерії пірати викрали українця



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Піратський напад на судно Alpine Penelop стався 20 лютого

Пірати напали на судно під прапором Ліберії і викрали 10 членів екіпажу

Біля берегів Нігерії пірати напали на судно і викрали 10 членів екіпажу, в тому числі, українця.

Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі «Уніан».

За даними посольства України в Греції, піратський напад на судно Alpine Penelop під прапором Ліберії стався 20 лютого.

Дипломат додав, що компанією-судновласником створено оперативну групу з метою звільнення членів екіпажу.

«Переговорами будуть займатися професійні «переговорники». Посольство України в Греції підтримує зв'язок з компанією-судновласником», - уточнив Погорельцев.

Він також повідомив, що з родичами українських моряків встановлено контакт. Справа перебуває на контролі посольства України в Греції та департаменту консульської служби МЗС.

Як повідомлялося, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибаки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.