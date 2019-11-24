У ЄС вперше застосували новий механізм розподілу біженців



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Суматранські носороги знаходяться під загрозою вимирання Фото: WWF-Malaysia / Facebook

Його збираються застосувати щодо 213 біженців, яких врятували волонтери судна Ocean Viking

Італія, Німеччина, Франція та Мальта вперше активували новий механізм розподілу біженців, врятованих у Середземному морі.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що його збираються застосувати щодо 213 біженців, яких врятували волонтери судна Ocean Viking у Середземному морі.

«На борту Ocean Viking перебували 213 мігрантів, яких нещодавно врятували представники організації «Лікарі без кордонів» та SOS Méditerranée у Середземномор’ї. Усім мігрантам дозволили висадитися у сицилійському місті Мессіна. Тепер вони будуть розподілені між країнами ЄС, які погодилися взяти участь у відповідному механізмі», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у суботу, італійська берегова охорона врятувала понад 140 мігрантів, які плили на судні, що перевернулося поблизу острова Лампедуза. За словами врятованих мігрантів, близько 20 людей із цього судна пропали безвісти, наразі їх розшукують співробітники європейської прикордонної служби Frontex.

Як повідомлялося, у вересні Німеччина, Франція, Італія та Мальта досягли угоди щодо тимчасового механізму розподілу мігрантів, врятованих у Середземному морі на шляху до Європи. Пізніше Хорватія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Люксембург та Португалія також погодилися взяти участь у цьому механізмі.

До ухвалення цього механізму Мальта та Італія – країни ЄС, що найбільше потерпають від потоку мігрантів – відмовлялися приймати судна з урятованими в Середземному морі мігрантами на борту.

Нагадаємо, у Туреччині відреагували на припинення постачання зброї і пригрозили відкриттям кордонів для біженців.