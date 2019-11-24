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    Прикордонники видворили з України трьох громадян Туреччини

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    Прикордонники видворили з України трьох громадян Туреччини

    Трьом громадянам Туреччини заборонено в’їзд на територію України терміном на 5 років.

    Оперативні співробітники Південного регіонального управління у взаємодії із військовослужбовцями Одеського прикордонного загону видворили з території України нелегальних мігрантів, яких вони затримали разом з організатором каналу тиждень тому.

    Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    Нагадаємо, 12 листопада на в’їзді в Одесу оперативні співробітники Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України затримали 3 нелегальних мігрантів – громадян Туреччини разом з їхнім співвітчизником – організатором каналу.

    Затримані незаконно потрапили в Україну з Молдови та планували продовжити подорож до країн Європейського Союзу.

    15 листопада організатору каналу було оголошено підозру про вчинення злочину передбаченого ст.332-2 та ч.2 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 2 місяці і як альтернативу визначено заставу у 5 мільйонів гривень.

    Трьох іноземних громадян, які були затримані разом з організатором, також визнано винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204-1 КУпАП й на кожного з них накладено штраф розміром 8500 гривень та заборонено в’їзд на територію України терміном на 5 років.

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