У Єврокомісії стурбовані посиленням китайського впливу в ЄС



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Комісар Європейського Союзу з бюджету Гюнтер Еттінгер

Єврокомісар вважає, що влада країн ЄС недостатньо захищає національні та європейські інтереси

Комісар Європейського Союзу з бюджету Гюнтер Еттінгер виступає проти переходу об'єктів європейської інфраструктури під контроль Китаю.

Про це він заявив у неділю журналістам, пише DW.

Заява Еттінгера прозвучала на тлі рішення Італії про розширення співпраці з Китаєм, зокрема згоди на китайські інвестиції в розвиток стратегічно важливих торгових портів Генуя і Трієст.

«Я з тривогою спостерігаю, як в Італії та інших європейських країнах елементи стратегічно важливої інфраструктури - лінії електропередач, автобани або порти - потрапляють не в європейські, а в китайські руки», - заявив єврокомісар.

Еттінгер вважає, що влада країн ЄС, допускаючи такі випадки, недостатньо захищає національні та європейські інтереси, і запропонував подумати над розробкою механізму європейського права вето.

«Можна подумати про запровадження європейського права вето або механізму схвалення угод, здійснюваного через Єврокомісію», - заявив єврокомісар.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас розкритикував Італію за підтримку китайського проекту зі створення так званого «нового Шовкового шляху».

Раніше Італія підтримала проект Китаю зі створення «Нового шовкового шляху».