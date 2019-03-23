Італія підтримала проект Китаю зі створення «Нового шовкового шляху»



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Прем'єр Італії Конте і президент Китаю Сі Цзіньпін підписали угоду про інвестиції КНР в розвиток портів Генуя і Трієст, а також про експорт італійських апельсинів

Незважаючи на критику партнерів по «Великій сімці», Італія підтримала ініціативу Китаю зі створення так званого «Нового шовкового шляху». Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте і президент КНР Сі Цзіньпін підписали відповідний договір на урочистій церемонії в Римі в суботу, 23 березня.

Відповідно до документа під назвою Memorandum of Understanding, Китай збирається найближчим часом інвестувати кілька мільярдів євро в розвиток стратегічно важливих торгових портів Генуя і Трієст, а також розширити інші сфери співпраці з Італією, повідомляє агентство dpa.

Зокрема, мова йде про налагодження партнерства між китайським туристичним оператором Ctrip і аеропортами Риму, залізничною компанією Trenitalia і музеєм Ferrari в місті Модена. Іншими пунктами угоди стало відкриття китайського ринку для експорту італійських апельсинів і співробітництво між державними ЗМІ обох країн.

В рамках масштабного інфраструктурного проекту Китай збирається інвестувати мільярди євро в розвиток європейських портів, автомагістралей і залізниць, телекомунікаційних мереж і аеропортів. Таким чином повинні виникнути нові економічні і торговельні шляхи, що ведуть з Китаю в ЄС, Африку і Латинську Америку, а також сучасні торгові маршрути в самому азіатському регіоні.

Критики проекту, який офіційно називається «Один пояс - один шлях», в першу чергу представники США і деяких країн-членів ЄС, побоюються, що в результаті Китай перетвориться в ще більш могутню світову економічну державу. Їх сумніви викликають також відсутність прозорості і несправедливі умови конкуренції.

Очікується, що в неділю, 24 березня, Сі Цзіньпін відправиться з Риму до Парижа, де проведе зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрона, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Створення «Нового шовкового шляху» вже підтримали ряд держав, в тому числі Греція, Польща і Угорщина. При цьому Німеччина та Франція, навпаки, від участі в проекті відмовилися.

Джерело: DW