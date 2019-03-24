Німеччина критикує Італію за угоди з Китаєм



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Сі Цзіньпін та Джузеппе Конте Фото: Синьхуа

Участь у «новому Шовковому шляху» загрожує зростанням залежності від КНР, вважають у ФРН

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас розкритикував Італію за підтримку китайського проекту зі створення так званого «нового Шовкового шляху».

«Якщо деякі держави думають, що з китайцями можна укласти хитрі угоди, то одного разу вони здивуються, коли прокинуться в залежності», - зазначив політик у інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 24 березня.

Пропозиції, вигідні в короткостроковому плані, можуть швидше, ніж здається, «набути гіркого присмаку», попередив Маас. Китай вивів з бідності в середній клас мільйони людей і тепер жорстко переслідує власні інтереси в глобальному масштабі, пояснив міністр, наголосивши, що європейські держави можуть вистояти в конкуренції з такими «гігантами», як Китай і США, лише в єдиному блоці як Євросоюз.

Напередодні Італія, незважаючи на міжнародну критику, підтримала ініціативу Китаю зі створення «нового Шовкового шляху». У Римі прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте і голова КНР Сі Цзіньпін були присутні на церемонії підписання меморандуму про співпрацю, згідно з яким Китай найближчим часом інвестує кілька мільярдів євро в розвиток стратегічно важливих торгових портів Генуя і Трієст та розширить співпрацю з Італією у низці сфер. Італія стала першою країною-членом Великої сімки (G7), котра приєдналася до глобального китайського проекту. З європейських країн раніше готовність до реалізації цього проекту продемонструвала Португалія.

Голова КНР Сі Цзіньпін ще торік пообіцяв, що Китай виділить 124 мільярди доларів США для інфраструктурного проекту, відомого як «новий Шовковий шлях». Проект, який у КНР називають «Один пояс - один шлях», має на меті поєднати морський та суходільний «шовкові шляхи».

Джерело: Deutsche Welle