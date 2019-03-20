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    У світі

    У Європарламенті показали фільм «Заручники Путіна» про українських політв’язнів

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    Показ&nbsp;документального фільму про українських політв'язнів&nbsp; - У Європарламенті показали фільм «Заручники Путіна» про українських політв’язнів
    Показ документального фільму про українських політв'язнів 
    Фото: Представництво України в ЄС

    Під час презентації фільму євродепутати відзначили необхідність посилення політичного тиску на РФ

    У Європейському парламенті у вівторок показали документальний фільм, присвячений гібридній російській агресії проти України та українським політв'язням «Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля».

    У Представництві України в ЄС підкреслили, що під час презентації фільму євродепутати відзначили необхідність посилення політичного тиску на РФ з метою звільнення незаконно утримуваних громадян України.

    Європарламентарі наголосили, що ця тема має бути постійно на порядку денному ЄС, «оскільки Україна захищає зараз не тільки себе у боротьбі проти російської агресії, але й європейські країни».

    Під час відкриття заходу, представник України при ЄС Микола Точицький відзначив, що наразі Росія незаконно утримує більше 70 українських політв’язнів та 24 моряків і продовжує політичні переслідування проти громадян України та масові порушення прав людини в окупованому Криму.

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    Він закликав західних партнерів збільшити політичний тиск та посилити санкції, щоб зупинити російську агресію проти України.

    Нагадаємо, стрічка «Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля»,  зокрема, містить розповіді політв'язнів Павла Гриба, Євгена Панова та Бекіра Дегерменджи.

    Раніше фільм «Заручники Путіна» показали в Лондоні.

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