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    У світі

    У Лондоні показали фільм «Заручники Путіна» про українських політв’язнів

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    Стрічка створена польськими кінорежисерами і журналістами&nbsp;Божедаром Паяком&nbsp;і&nbsp;Петром Малиновським&nbsp;за підтримки британського посольства в Україні - У Лондоні показали фільм «Заручники Путіна» про українських політв’язнів
    Стрічка створена польськими кінорежисерами і журналістами Божедаром Паяком і Петром Малиновським за підтримки британського посольства в Україні

    Фільм розповідає про «феномен заручників Кремля на прикладі історій трьох політв'язнів - Бекіра Дегерменджі, Павла Гриба, Євгена Панова»

    У Лондонському кінотеатрі Vue Cinema відбувся перший публічний показ фільму «Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля» про понад 70 українських громадян, незаконно ув'язнених Росією з політичних мотивів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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    Після показу глядачі обговорили фільм та ставили запитання кінорежисеру і продюсеру фільму, а також правозахисниці Марії Томак та адвокату Миколі Полозову.

    Фільм розповідає про «феномен заручників Кремля на прикладі історій трьох політв'язнів - Бекіра Дегерменджі, Павла Гриба, Євгена Панова».

    У фільмі згадують про Геннадія Афанасьєва і Ахтема Чийгоза, які були засуджені російським судом, але згодом звільнені.

    Стрічка створена польськими кінорежисерами і журналістами Божедаром Паяком і Петром Малиновським за підтримки британського посольства в Україні. А продюсером цього фільму є Аля Шандра.

    За даними МЗС України, станом на червень 2018 року, щонайменше 24 громадянина України перебувають за ґратами в Росії з політичних мотивів, ще 40 політв'язнів - в анексованому Криму.

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