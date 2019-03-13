У Лондоні показали фільм «Заручники Путіна» про українських політв’язнів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стрічка створена польськими кінорежисерами і журналістами Божедаром Паяком і Петром Малиновським за підтримки британського посольства в Україні

Фільм розповідає про «феномен заручників Кремля на прикладі історій трьох політв'язнів - Бекіра Дегерменджі, Павла Гриба, Євгена Панова»

У Лондонському кінотеатрі Vue Cinema відбувся перший публічний показ фільму «Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля» про понад 70 українських громадян, незаконно ув'язнених Росією з політичних мотивів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Після показу глядачі обговорили фільм та ставили запитання кінорежисеру і продюсеру фільму, а також правозахисниці Марії Томак та адвокату Миколі Полозову.

Фільм розповідає про «феномен заручників Кремля на прикладі історій трьох політв'язнів - Бекіра Дегерменджі, Павла Гриба, Євгена Панова».

У фільмі згадують про Геннадія Афанасьєва і Ахтема Чийгоза, які були засуджені російським судом, але згодом звільнені.

Стрічка створена польськими кінорежисерами і журналістами Божедаром Паяком і Петром Малиновським за підтримки британського посольства в Україні. А продюсером цього фільму є Аля Шандра.

За даними МЗС України, станом на червень 2018 року, щонайменше 24 громадянина України перебувають за ґратами в Росії з політичних мотивів, ще 40 політв'язнів - в анексованому Криму.