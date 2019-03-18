Фільм «Заручники Путіна» покажуть у Європарламенті



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Стрічка зокрема містить розповіді політв'язнів Павла Гриба, Євгена Панова та Бекіра Дегерменджи

«Вони стають невинними заручниками російської війни проти України», - організатори показу

В Європарламенті у вівторок, 19 березня, покажуть фільм «Заручники Путіна: українські політичні в'язні Кремля» про українців, яких незаконно утримують у РФ. Про це повідомляють у Facebook організатори показу.

«Вони стають невинними заручниками російської війни проти України. Їх катували, незаконно засуджували, демонізували в російських ЗМІ. Українських політв'язнів утримують в умовах, які загрожують їхньому здоров'ю, життю та людській гідності. Багато з них перебувають у тривалому ізольованому ув'язненні, що має руйнівний вплив на їхнє психічне здоров'я. Вони не мають доступу до медичних послуг і позбавлені будь-якого спілкування зі своїми сім'ями та зовнішнім світом», - розповідають організатори показу.

Стрічка зокрема містить розповіді політв'язнів Павла Гриба, Євгена Панова та Бекіра Дегерменджи.

«Через розповіді трьох ув'язнених - Павла Гриба, Євгена Панова та Бекіра Дегерменджи - фільм покаже, як російська влада карає тих, хто виступає проти агресії щодо України. Ми хотіли б спровокувати глядачів обдумати, усвідомити те, що це відбувається поруч із ними, і вжити заходів для підтримки політичних в'язнів. Ми хотіли б показати безкарність російської влади, що затримує людей, позбавляючи їх основних прав людини, для того, щоб залякати своїх опонентів», - зазначають організатори.

Нагадаємо, раніше фільм «Заручники Путіна» показали в Лондоні.