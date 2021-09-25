У Казахстані бойовик «ЛНР», який заборгував велику суму, розстріляв п’ять людей

За гроші Кремля Дужнов воював проти української армії на Донбасі

Бойовик Дужнов вбив правоохоронців, які прийшли арештовувати його майно

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв нагородив посмертно загиблих у стрільбі в Алмати поліцейських Нурбола Байгазієва, Дархана Сулеєвай судового виконавця Мурата Абенова. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті глави казахстанської держави 25 вересня 2021 року.

Трагедія сталася ввечері 20 вересня, коли близько 17.20 власник одного з приватних будинків в мікрорайоні Акбулак відкрив вогонь з мисливської рушниці. Він стріляв по людях, які прибули виконувати рішення суду про виселення.

Як наслідок, алматинский стрілок вбив п’ятьох людей: двох поліцейських, працівника виконавчої служби, нового власника й свідка-понятого.

Пізніше поліція без застосування зброї затримала підозрюваного.

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Ним виявився 54-річний громадянин Казахстану російського походження Ігор Дужнов. Якщо його провина буде доведена, то чоловікові загрожує до 20 років в’язниці або довічне ув’язнення.

Як стало відомо, суперечка за цей будинок виник через невиплату кредиту. Він був узятий в банку під заставу даної нерухомості. Після цього будинок перейшов у власність фінансової організації, а потім був проданий приватній особі, наводить подробиці Tengri News.

З відкритих джерел відомо, що за гроші Кремля Дужнов воював проти української армії на Донбасі.

Фото Денис Казанський/Facebook

«Ветеран «ополчення» ЛДНР Ігор Дужнов, що проживає в Алмати, набрав боргів і не став віддавати.

Коли до нього прийшли правоохоронці, щоб заарештувати майно – він застрелив 5 осіб.

Влаштована Росією на Донбасі бандитська клоака тепер поширює вірус смерті на весь пострадянський простір. І розсьорбувати наслідки доведеться ще дуже довго», – прокоментував ситуацію відомий донецький журналіст Денис Казанський.