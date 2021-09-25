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    У Башкирії селяни налякалися 5G і трактором знесли вежу мобільного зв'язку

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    Щоб&nbsp;&laquo;захиститися&raquo; від випромінювання, селяни не полінувалися винайняти трактор - У Башкирії селяни налякалися 5G і трактором знесли вежу мобільного зв'язку
    Щоб «захиститися» від випромінювання, селяни не полінувалися винайняти трактор
    Фото: Тelegram-канал «Випускайте Кракена!»

    Щоб пошкодити конструкцію селяни спеціально орендували трактор

    Мешканці одного з сіл Башкирії злякалися «випромінювання» 5G з вежі стільникового зв'язку. Про це повідомляє Тelegram-каналі «Випускайте Кракена!».

    За словами людей, вони не давали свого дозволу на встановлення вишки. Утім, вони дуже непокояться за власне здоров'я. Саме тому орендували трактор, аби той повалив металеву конструкцію. А потім зламали вишку.

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    У Башкирії селяни налякалися 5G і трактором знесли вежу мобільного зв'язку
    У Башкирії селяни налякалися 5G і трактором знесли вежу мобільного зв'язку
    У Башкирії селяни налякалися 5G і трактором знесли вежу мобільного зв'язку
    Фото: Тelegram-канал «Випускайте Кракена!»

    Нагадаємо, у селі Петрашівка Віньковецької ТГ Хмельницької області селяни влаштували бунт та хотіли самостійно демонтувати обладнання для забезпечення стільникового зв'язку. На місці події працювала поліція.

    Нагадаємо, Вчені підвели підсумок досліджень і спостережень за 5G за останні 10 років. Та зробили висновок, чи шкодить нова технологія здоров’ю.

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    Теги: трактор українці президент поліція
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    У Башкирії селяни налякалися 5G і трактором знесли вежу мобільного зв'язку