У Башкирії селяни налякалися 5G і трактором знесли вежу мобільного зв'язку

Щоб «захиститися» від випромінювання, селяни не полінувалися винайняти трактор

Щоб пошкодити конструкцію селяни спеціально орендували трактор

Мешканці одного з сіл Башкирії злякалися «випромінювання» 5G з вежі стільникового зв'язку. Про це повідомляє Тelegram-каналі «Випускайте Кракена!».

За словами людей, вони не давали свого дозволу на встановлення вишки. Утім, вони дуже непокояться за власне здоров'я. Саме тому орендували трактор, аби той повалив металеву конструкцію. А потім зламали вишку.

Нагадаємо, у селі Петрашівка Віньковецької ТГ Хмельницької області селяни влаштували бунт та хотіли самостійно демонтувати обладнання для забезпечення стільникового зв'язку. На місці події працювала поліція.

Нагадаємо, Вчені підвели підсумок досліджень і спостережень за 5G за останні 10 років. Та зробили висновок, чи шкодить нова технологія здоров’ю.

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