Померла найнижча мама України (фото)

Маючи зріст усього лише 96 см, Марія Українець народила доньку

Найнижча мама України, мешканка Червонограда, що на Львівщині, Марія Українець, померла у віці 36 років. Тривалий час жінка боролася з онкологічним захворюванням. Про це повідомляє Zaxid.net.

Маючи зріст усього лише 96 см та вагу 26 кг у 2011 році жінка народила доньку Вероніку і стала найнижчою породіллею в Україні. Дівчинка після народження була всього вдвічі менше, ніж мама.

Чоловік Марії Українець мав зріст 1,87 м. Кілька років тому він загинув – його сильно побили на вулиці. Опісля у неї помер батько, тож жінка залишилася одна виховувати 10-річну доньку. Незабаром у Марії діагностували онкологічне захворювання.

Ще торік жінка пройшла низку обстежень, їй призначили курс хіміотерапії. Однак лікування, на жаль, не допомогло, 25 вересня вона померла.

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області, в Коростені, померла мати учасника «Голосу країни» Богдана Мухи. Трагедія також сталася і з матір'ю та сестрою жінки. Правоохоронці вважають, що причиною масової смерті могла стати бліда поганка.

Нагадаємо, у Миколаївській області учні Новоодеської гімназії та викладачі спільно святкували День здоров'я, після чого 13 осіб захворіли через інфікування ротавірусною інфекцією.