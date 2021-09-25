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    Події в Україні

    Померла найнижча мама України (фото)

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    Марія Українець лікувалася від онкології, проте, на жаль, хвороба перемогла - Померла найнижча мама України (фото)
    Марія Українець лікувалася від онкології, проте, на жаль, хвороба перемогла
    Фото: za.in.ua

    Маючи зріст усього лише 96 см, Марія Українець народила доньку

    Найнижча мама України, мешканка Червонограда, що на Львівщині, Марія Українець, померла у віці 36 років. Тривалий час жінка боролася з онкологічним захворюванням. Про це повідомляє Zaxid.net.

    Маючи зріст усього лише 96 см та вагу 26 кг у 2011 році жінка народила доньку Вероніку і стала найнижчою породіллею в Україні. Дівчинка після народження була всього вдвічі менше, ніж мама.

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    Померла найнижча мама України (фото)
    Померла найнижча мама України (фото)
    Померла найнижча мама України (фото)
    Померла найнижча мама України (фото)
    Померла найнижча мама України (фото)
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік Марії Українець мав зріст 1,87 м. Кілька років тому він загинув – його сильно побили на вулиці. Опісля у неї помер батько, тож жінка залишилася одна виховувати 10-річну доньку. Незабаром у Марії діагностували онкологічне захворювання.

    Ще торік жінка пройшла низку обстежень, їй призначили курс хіміотерапії. Однак лікування, на жаль, не допомогло, 25 вересня вона померла.

    Раніше повідомлялося, що у Житомирській області, в Коростені, померла мати учасника «Голосу країни» Богдана Мухи. Трагедія також сталася і з матір'ю та сестрою жінки. Правоохоронці вважають, що причиною масової смерті могла стати бліда поганка.

    Нагадаємо, у Миколаївській області учні Новоодеської гімназії та викладачі спільно святкували День здоров'я, після чого 13 осіб захворіли через інфікування ротавірусною інфекцією.

    Теги: трагедія жінка чоловік учні час
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    Померла найнижча мама України (фото)