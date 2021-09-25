Чужі іменини. Як мешканці окупованого Донбасу стали масовкою на росіських виборах

Нарікали пошепки по кутках – такого примусу не бачили вже давно

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17-19 сентября «республика» принимала самое непосредственное участие в выборах в российскую Госдуму. Даже сама формулировка о том, что мы, не являясь Россией, голосуем на российских выборах, уже странная. Но тем не менее. Хотя эти трехдневные выборы очень походили на чужие именины. Ты мог знать о них, но не являясь приглашенным сам факт торжества мог пройти спокойно мимо тебя. Участвовать в выборах официально могли все желающие. Поправок было несколько – наличие российского паспорта и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта). По поводу желающих было много вопросов – а голосовать по порыву души вообще кто-то хотел? Были такие? Среди моих знакомых таких не найти никого. Но при этом явка и активность были нехилыми. В основном за счет бюджетников и студентов.

Мониторинг наличия российских паспортов вообще неугасающая тема. Каждую неделю по предприятиям обновляются списки тех, у кого появился российский паспорт. Так, ненавязчиво и между прочим. Без призывов срочно его оформлять. И перед выборами в ответ на эти списки пришло негласное распоряжение податься всем обладателям российских паспортов в списки для выезда на голосование в РФ. Кто не успел подойти и обозначиться, ехал за свой счет. Но даже факт такой принудительной активности не так забавен. К этому все бюджетники давно привыкли.

Выгодно России от того, что нами можно управлять и появилась удобная массовка

Забавно, что всем принудительно предложили зарегистрироваться в формах поддержки «Единой России». С фотографиями и личными данными. То есть и их участие в выборах, и сам выбор были принудительными. Бюджетники если и роптали, то робко. Еще с незапамятных времен все приняли тот факт, что работать в бюджетной среде выгодно, но обратная сторона именно в том, что твой голос тебе не принадлежит.

Поэтому на выборы стройными рядами поехали учителя общеобразовательных и музыкальных школ, медсестры и врачи, шахтеры и госслужащие. Безропотно и привычно. Роптали шепотом по углам – такой принудиловки не видели уже давно. Официальным слоганом было то, что мы делаем шаг на встречу России. Раньше, мол, не могли этот шаг сделать, а сейчас делаем. Тоже занятно, что раньше мешало нас признать? Но каждый местный агитатор говорил именно о том, что уж теперь после новых выборов все будет куда лучше в первую очередь для нас.

Всем принудительно предложили зарегистрироваться в формах поддержки «Единой России»

Многие обладатели российских паспортов столкнулись с совершенно обратной стороной всего происходящего – местные пометки в санитарных книжках о вакцинации не действительны в России. Это же не сертификаты. И никаких российских выплат, о которых здесь трубят со всех телеканалов, не оформить даже при наличие российского паспорта – в России требуют подтверждения факта проживания в Российской Федерации.

В общем, все происходящее скорее напоминает очень односторонний процесс.

Выгодно России от того, что нами можно управлять и появилась удобная массовка, но на нас никакие российские выплаты и льготы не распространяются.

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