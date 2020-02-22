У Казахстані на мітингах опозиції затримано понад сотню людей



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На мітингах люди скандували: «Прокинься, Казахстан!», «Нехай Назарбаєв йде!» та «Старий, іди!» Фото: Радіо Свобода

Серед головних вимог протестувальників - припинити репресії та переслідування опозиціонерів, а також звільнити політв'язнів

У суботу, 22 лютого, на мітингах опозиції в Казахстані затримано більше 100 людей.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що вийти на акції протесту в різних містах країни своїх прихильників закликали дві опозиційні сили Казахстану - нова Демократична партія на чолі з Жанболатом Мамаєм і рух «Демократичний вибір» опозиціонера Мухтара Аблязова.

Влада раніше відмовилась узгоджувати мітинги.

Напередодні акції поліцейські затримали лідера Демпартії Мамая. Суд відправив його під адміністративний арешт на три дні. Серед головних вимог протестувальників - припинити репресії та переслідування опозиціонерів, а також звільнити політв'язнів.

На мітингах люди скандували: «Прокинься, Казахстан!», «Нехай Назарбаєв йде!» та «Старий, іди!».

В Алматі та Нур-Султані в місцях проведення мітингів виявився недоступним мобільний інтернет. Журналісти не змогли вести прямі трансляції для своїх видань.