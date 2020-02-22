Аваков: ще шість осіб отримають підозри щодо безладів в Нових Санжарах



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Наразі із 24 затриманих у поліції залишається лише чоловік, який направив «Ниву» у стрій нацгвардійців

Під час зіткнення із протестувальниками у Нових Санжарах постраждали дев’ятеро силовиків

На даний момент затриманий чоловік, який направив «Ниву» в стрій нагвардійців в Нових Санжарах, однак у найближчу добу оголосити підозру можуть ще шести особам, серед них ті, хто кидали каміння в поліцейського, автобуси, активно билися і словесно погрожували.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«У нас цікава ситуація, вчора затримали багато людей, там 24 людини з ходу затримали потім відпустили, крім одного, тому що достатні підстави з'являться трохи пізніше, коли будуть документальні підтвердження. Крім одного, який розігнав «Ниву» будучи п'яним «в драбадан» і направив цю «Ниву» в стрій нацгвардійців - він по 206 статті затриманий. Ще шестеро в найближчу добу отримають від нас підозри з пропозицією суду прямого арешту», - розповів Аваков.

Він також сказав, які звинувачення будуть пред'явлені цим людям.

«Хто ці люди і за що? Це ті, хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському і у важкому стані він зараз перебуває в лікарні з перебитим обличчям, зламаними кістками. Це ті, хто кидав каміння в автобус. Це шалені люди, які кидають каміння в людей, які знаходяться під карантином. Це ті, хто активно бився з поліцейськими і активно перешкоджав їхній роботі. І це ті, хто кричав, ми вас спалимо, і ще там кричали на адресу іноземців, які приїхали. Частина закликів була від п'яних, а частина від тверезих», - зазначив міністр.

Він також додав, що правоохоронці всі спеціально були без гумових палиць, а «були з голими руками і щитами».

«Для того щоб не виникло потім відчуттів: «Нас тут побили по-звірячому». Ми не маємо постраждалих там (серед протестуючих - ред.) - одна жінка впала, і ми маємо дев’ять постраждалих поліцейських, щодо одного ми думали, що він на межі життя, слава богу обійшлося», - заявив Аваков.

Він також розповів за добу з моменту прибуття евакуйованих громадян в Україну було тільки одне занепокоєння щодо температури у водія автобуса, однак підозри щодо нього не підтвердилися.

До слова, футбольний клуб «Шахтар» заявив про готовність відправити клубний літак для евакуації українців з Китаю.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини.

Джерело: УНН