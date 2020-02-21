Сутички на Барабашово. Підприємці стверджують, що Кернес злякався вивіски



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На вхідній групі ТЦ «Барабашово» з'явився банер «Руки геть від Барабашово!»

Активіст розповів про конфлікт підприємців «Барабашово» з комунальниками

Голова громадської організації «Всеукраїнська антикорупційна палата» Андрій Ільгов на своїй сторінці в «Фейсбук» прокоментував зіткнення підприємців ТЦ «Барабашово» з комунальниками, які відбулися 21 лютого. «Кернес злякався вивіски!», - на такій версії подій наполягає правозахисник.

«Як тільки на вхідній групі ТЦ «Барабашово» з'явився банер «Руки геть від Барабашово!» ... (Кернес - ред) відразу нагнав своїх тітушек і комунальників з технікою щоб її знести. Ось стояла багато років вивіска торгового центру - нікому не заважала, з'явилися на ній невтішні комусь слова - відразу стала не вивіскою, а «незаконною рекламною конструкцією», - заявив Андрій Ільгов.

«Важливо в цій сьогоднішній ранковій історії інше - підприємці не злякалися ні машин, ні тітушек, і не дали лакеям Кернеса творити беззаконня. І він злякався і відступив. Вступивши у боротьбу за свої торгові місця проти нікому, окрім Кернеса, не потрібної дороги, підприємці перетворюються на серйозну організовану силу, яка не дасть себе в образу і з якою доведеться рахуватися».

Відзначимо, що раніше юридичний департамент ПрАТ «Концерн «АВЕК і Ко» оскаржив в суді рішення виконкому міськради від 29 січня щодо знесення арки, проте рано вранці 21 лютого для її демонтажу на ТЦ «Барабашово» під'їхали чотири автокрани, комунальники і співробітники муніципальної охорони. Підприємці заблокували техніку, не давши прибрати вивіску.

Раніше Главком писав, що у Харкові заради будівництва нової дороги планується знесення торгових об'єктів ринку «Барабашово».