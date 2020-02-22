Поліція: усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини



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Заворушення у Нових Санжарах

У поліції не назвали точну кількість немісцевих протестувальників

Усі особи, затримані під час протестів у Нових Санжарах, є жителями Полтавщини, більшість із них мешкають у Новосанжарському районі.

Про це повідомляє видання «Коло» із посиланням на речника ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрія Сулаєва.

«Усі особи, яких затримували й доставляли до територіальних підрозділів поліції, є жителями Полтавщини. Частина з них - із прилеглих до Нових Санжарів сіл, тобто не із самого селища Нові Санжари. З інших областей серед доставлених не було», - заявив Сулаєв.

При цьому, як зазначається, він не назвав точну кількість немісцевих протестувальників.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.