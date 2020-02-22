  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Поліція: усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини

    • Розсилка
    Заворушення у Нових Санжарах - Поліція: усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини
    Заворушення у Нових Санжарах

    У поліції не назвали точну кількість немісцевих протестувальників

    Усі особи, затримані під час протестів у Нових Санжарах, є жителями Полтавщини, більшість із них мешкають у Новосанжарському районі.

    Про це повідомляє видання «Коло» із посиланням на речника ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрія Сулаєва.

    «Усі особи, яких затримували й доставляли до територіальних підрозділів поліції, є жителями Полтавщини. Частина з них - із прилеглих до Нових Санжарів сіл, тобто не із самого селища Нові Санжари. З інших областей серед доставлених не було», - заявив Сулаєв.

    При цьому, як зазначається, він не назвав точну кількість немісцевих протестувальників.

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

    Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

     Читайте також:
      Національна поліція України кримінал арешт протест Полтавщина
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ