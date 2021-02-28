У Казахстані поліція затримала десятки людей на мітингах

Активісти виступають проти продажу землі іноземцям

У Казахстані 28 лютого поліція затримала десятки людей на мітингах, більшість з яких не були офіційно санкціоновані владою.

Мітинги пройшли в столиці Нур-Султані, в Алмати, а також в Атирау, Актобе, Жанаозені, Шимкенті та інших містах.

В Алмати і Нур-Султані поліція і спецпризначенці брали людей в оточення і застосовували так званий метод кеттлінгу. Звідти надходять повідомлення про наймасовіші затримання.

Кількасот людей зібралися також в Оралі та Уральську, де акція була санкціонована владою.

Вийти на мітинги 28 лютого людей закликали ініціативна група зі створення «Демократичної партії» на чолі з Жанболатом Мамаєм і «Демократичний вибір Казахстану» (заборонений судом в Казахстані, тоді як Європарламент називає його «мирним опозиційним рухом» – ред.) опозиційного політика, що перебуває за кордоном, Мухтара Аблязова.

Обоє серед вимог, зокрема, вказали необхідність земельної реформи, і висловились проти продажу землі іноземцям.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 25 лютого запропонував заборонити купівлю та оренду сільгоспугідь іноземцями до закінчення терміну мораторію на продаж землі. Цей мораторій закінчується наприкінці поточного року.

П’ятирічний мораторій був введений в 2016 році після того, як тисячі людей взяли участь в масових мітингах в Казахстані, протестуючи проти плану уряду із залучення іноземних інвестицій в сільське господарство шляхом відкриття ринку сільськогосподарських земель. Протести припинилися після того, як уряд відкликав план.

Джерело: Радіо Свобода