  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Казахстані поліція затримала десятки людей на мітингах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Казахстані на мітингах опозиції поліція затримала десятки людей - У Казахстані поліція затримала десятки людей на мітингах
    У Казахстані на мітингах опозиції поліція затримала десятки людей
    Фото: Радіо Свобода

    Активісти виступають проти продажу землі іноземцям

    У Казахстані 28 лютого поліція затримала десятки людей на мітингах, більшість з яких не були офіційно санкціоновані владою.

    Мітинги пройшли в столиці Нур-Султані, в Алмати, а також в Атирау, Актобе, Жанаозені, Шимкенті та інших містах.

    В Алмати і Нур-Султані поліція і спецпризначенці брали людей в оточення і застосовували так званий метод кеттлінгу. Звідти надходять повідомлення про наймасовіші затримання.

    Кількасот людей зібралися також в Оралі та Уральську, де акція була санкціонована владою.

    Вийти на мітинги 28 лютого людей закликали ініціативна група зі створення «Демократичної партії» на чолі з Жанболатом Мамаєм і «Демократичний вибір Казахстану» (заборонений судом в Казахстані, тоді як Європарламент називає його «мирним опозиційним рухом» – ред.) опозиційного політика, що перебуває за кордоном, Мухтара Аблязова.

    Обоє серед вимог, зокрема, вказали необхідність земельної реформи, і висловились проти продажу землі іноземцям.

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 25 лютого запропонував заборонити купівлю та оренду сільгоспугідь іноземцями до закінчення терміну мораторію на продаж землі. Цей мораторій закінчується наприкінці поточного року.

    П’ятирічний мораторій був введений в 2016 році після того, як тисячі людей взяли участь в масових мітингах в Казахстані, протестуючи проти плану уряду із залучення іноземних інвестицій в сільське господарство шляхом відкриття ринку сільськогосподарських земель. Протести припинилися після того, як уряд відкликав план.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: Європарламент акція Казахстан партії поліція Касим-Жомарт Токаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies