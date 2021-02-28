Українські активісти запустили у небо над окупованим Кримом державний прапор (фото)
На кордоні з автономією провели акцію до Дня опору російській окупації півострова
На адміністративному кордоні в Херсонські області у небо над окупованою АР Крим активістами було запущено державний прапор України з посланнями для кримчан.
Як повідомляє Крим. Реалії, акція була присвячена Дню опору російській окупації півострова, який в Україні відзначається 26 лютого.
Прапор запустили до Криму на повітряних кульках із Каланчака.
Один з координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в "Кримському домі" в Києві. Всі бажаючі, діти і дорослі, військові приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують проживати на території півострова.
За його словами, на прапорі свої звернення також написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та Ільмі Умеров.
У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.
Сам прапор розміром 20 на 6 метрів пошила переселенка і волонтер із Краматорська Оксана Муравльова.
Як повідомлялося раніше, в День опору окупації напроти російського генерального консульства у Харкові зʼявився банер із картою Кримського півострова і написом «Крадене».