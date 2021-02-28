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    Українські активісти запустили у небо над окупованим Кримом державний прапор (фото)

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    На прапорі українці залишили послання співвітчизникам, що перебувають під окупацією - Українські активісти запустили у небо над окупованим Кримом державний прапор (фото)
    На прапорі українці залишили послання співвітчизникам, що перебувають під окупацією
    Фото: Крим.Реалії

    На кордоні з автономією провели акцію до Дня опору російській окупації півострова

    На адміністративному кордоні в Херсонські області у небо над окупованою АР Крим активістами було запущено державний прапор України з посланнями для кримчан.

    Як повідомляє Крим. Реалії, акція була присвячена Дню опору російській окупації півострова, який в Україні відзначається 26 лютого.

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    Українські активісти запустили у небо над окупованим Кримом державний прапор (фото)
    Українські активісти запустили у небо над окупованим Кримом державний прапор (фото)
    Українські активісти запустили у небо над окупованим Кримом державний прапор (фото)

    Прапор запустили до Криму на повітряних кульках із Каланчака.

    Один з координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в "Кримському домі" в Києві. Всі бажаючі, діти і дорослі, військові приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують проживати на території півострова.

    За його словами, на прапорі свої звернення також написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та Ільмі Умеров.

    У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.

    Сам прапор розміром 20 на 6 метрів пошила переселенка і волонтер із Краматорська Оксана Муравльова.

    Як повідомлялося раніше, в День опору окупації напроти російського генерального консульства у Харкові зʼявився банер із картою Кримського півострова і написом «Крадене».

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    Теги: Крим окупанти Рефат Чубаров Ільмі Умеров акція прапор
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