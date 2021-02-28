Львів’янин закликав до жорстокого поводження з тваринами: поліція відкрила провадження

Чоловіку загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Поліцейські Львівської області під час моніторингу соціальних мереж 27 лютого виявили пост, у якому львів’янин поширює публічні заклики з ознаками жорстокого поводження з тваринами – правоохоронці відкрили провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Правоохоронці нагадують, що за жорстоке поводження з тваринами або поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій передбачена кримінальна відповідальність.

Справу відкрили за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Зараз триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Вони закликають громадян повідомляти про кожен відомий їм факт жорстокого поводження з твариною на оперативну лінію 102.

До слова, Печерський районний суд Києва оштрафував місцеву мешканку на 850 грн за порушення правил утримання диких тварин.