У Казахстані потяг протаранив пасажирський автобус, 2 людини загинули і 9 поранено (відео)



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Автобус після зіткнення з потягом

Інформацію про жертв та потерпілих оприлюднив президент республіки

У Казахстані в районі станції Шамалган автобус виїхав на колії, де з ним зіштовхнувся потяг.

Про це повідомляє видання «Казинформ».

«15 серпня близько 19:20 (за місцевим часом) на автодорозі Єкатеринбург – Алма-Ата в районі станції Шамалган водій автобуса, незважаючи на сигнали, виїхав на залізницю. У результаті стався наїзд на автобус», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про жертв та потерпілих оприлюднив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв.

«На залізничному переході Аксенгір – Шамалган в Алма-Атинській області поїзд врізався в автобус, де знаходилися 67 осіб. Одна людина загинула, є поранені. Мої співчуття. Розпочато розслідування», – написав Токаєв у Twitter.

За попередніми даними, в НП загинуло 2 людини, ще 9 отримали поранення. На місце виїхали 9 карет швидкої допомоги.

Також повідомляється, що був розгорнутий оперативний штаб і організована гаряча лінія.

Нагадаємо, в ДТП на Київщині загинули чотири людини.