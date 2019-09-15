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    У світі

    У Казахстані потяг протаранив пасажирський автобус, 2 людини загинули і 9 поранено (відео)

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    Автобус після зіткнення з потягом - У Казахстані потяг протаранив пасажирський автобус, 2 людини загинули і 9 поранено (відео)
    Автобус після зіткнення з потягом

    Інформацію про жертв та потерпілих оприлюднив президент республіки

    У Казахстані в районі станції Шамалган автобус виїхав на колії, де з ним зіштовхнувся потяг.

    Про це повідомляє видання «Казинформ».

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    «15 серпня близько 19:20 (за місцевим часом) на автодорозі Єкатеринбург – Алма-Ата в районі станції Шамалган водій автобуса, незважаючи на сигнали, виїхав на залізницю. У результаті стався наїзд на автобус», – йдеться у повідомленні.

    Інформацію про жертв та потерпілих оприлюднив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв.

    «На залізничному переході Аксенгір – Шамалган в Алма-Атинській області поїзд врізався в автобус, де знаходилися 67 осіб. Одна людина загинула, є поранені. Мої співчуття. Розпочато розслідування», – написав Токаєв у Twitter

    За попередніми даними, в НП загинуло 2 людини, ще 9 отримали поранення. На місце виїхали 9 карет швидкої допомоги.

    Також повідомляється, що був розгорнутий оперативний штаб і організована гаряча лінія. 

    Нагадаємо, в ДТП на Київщині загинули чотири людини.

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