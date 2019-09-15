Спікер парламенту Болгарії потрапила в серйозну ДТП
Голова Народних зборів Болгарії Цвєта Караянчева
Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Шумен-Сілістра
Службовий автомобіль голови Народних зборів (парламенту) Болгарії Цвєти Караянчевої потрапив в ДТП, саму її було доставлено в лікарню з переломом ключиці.
Про це повідомляють болгарські ЗМІ.
За попередніми даними, дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Шумен-Сілістра неподалік села Вирбак. 31-річний водій легкового автомобіля на небезпечній ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем спікера.
Зазначається, що лобового зіткнення вдалося уникнути завдяки вчасному маневру і реакції водія спікера.
Нагадаємо, колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході у Лондоні.