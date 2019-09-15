Спікер парламенту Болгарії потрапила в серйозну ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Народних зборів Болгарії Цвєта Караянчева Фото: Деян Герговски

Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Шумен-Сілістра

Службовий автомобіль голови Народних зборів (парламенту) Болгарії Цвєти Караянчевої потрапив в ДТП, саму її було доставлено в лікарню з переломом ключиці.

Про це повідомляють болгарські ЗМІ.

За попередніми даними, дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Шумен-Сілістра неподалік села Вирбак. 31-річний водій легкового автомобіля на небезпечній ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем спікера.

Зазначається, що лобового зіткнення вдалося уникнути завдяки вчасному маневру і реакції водія спікера.

Нагадаємо, колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході у Лондоні.