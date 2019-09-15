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    У світі

    Спікер парламенту Болгарії потрапила в серйозну ДТП

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    <p>Голова Народних зборів Болгарії Цвєта Караянчева</p> - Спікер парламенту Болгарії потрапила в серйозну ДТП

    Голова Народних зборів Болгарії Цвєта Караянчева

    Фото: Деян Герговски

    Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Шумен-Сілістра

    Службовий автомобіль голови Народних зборів (парламенту) Болгарії Цвєти Караянчевої потрапив в ДТП, саму її було доставлено в лікарню з переломом ключиці.

    Про це повідомляють болгарські ЗМІ.

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    За попередніми даними, дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Шумен-Сілістра неподалік села Вирбак. 31-річний водій легкового автомобіля на небезпечній ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем спікера.

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    Зазначається, що лобового зіткнення вдалося уникнути завдяки вчасному маневру і реакції водія спікера.

    Нагадаємо, колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході у Лондоні.

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