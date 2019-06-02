У Китаї через зсув ґрунту загинуло двоє людей



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На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи

Грунт зсунувся на триповерхову будівлю в селі Даганпін міста Янцзян, в результаті чого шість осіб опинилися під завалами

У Китаї двоє людей загинули, четверо пропали безвісти після того, як зсув грунту накрив під собою тимчасову споруду для робітників в провінції Гуандун на півдні Китаю. Про це повідомляє Сіньхуа.

Зазначається, що у неділю о 02:30 за місцевим часом грунт зсунувся на триповерхову будівлю в селі Даганпін міста Янцзян, в результаті чого шість осіб опинилися під завалами.

«До теперішнього часу рятувальники виявили тіла двох загиблих», - йдеться у повідомленні.

На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомлялося, кількість загиблих під час зсуву на сході Колумбії зросла до 28 осіб.

Також нагадаємо, через аномальну спеку у Японії: вже постраждали тисячі людей.