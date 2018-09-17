У Китаї евакуювали понад 2,4 млн людей через наближення тайфуну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Філіппінах тайфун Мангхут забрав життя десятків людей

Шторм вже завдав шкоди Філіппінам і Гонконгу, там постраждали десятки людей

Понад 2,4 мільйона людей евакуйовані з південної провінції Китаю Гуандун через наближення тайфуну Мангхут.

Шторм вже завдав шкоди Філіппінам і Гонконгу, там постраждали десятки людей.

Гонконгські чиновники 17 вересня назвали збитки від тайфуну «важкими та обширними», понад 300 людей були поранені.

Мангхут обрушився на північ Філіппін 15 вересня, швидкість вітру сягала 205 кілометрів за годину.

За даними національної поліції, станом на 16 вересня загинуло 64 людини, головним чином через зсуви та руйнування будинків. Ще принаймні 43 людини зникли безвісти.

Мангхут вийшов на узбережжя провінції Гуандун біля в міста Тайшань зі швидкістю вітру 162 кілометри за годину. Державне телебачення повідомило, що хвилі затопив приморський готель у Шеньчжені.

Повідомлялося, що на початку 17 вересня в провінції загинули дві людини.

Казино в Макао були закриті, для густонаселеного південного Китаю оголошено червоний, найвищий, рівень небезпеки.

Рейси до та з Гонконгу і провінційних міст Шеньчжень, Гайкоу, Санья, Гуанчжоу та Чжухай скасовані, рух поїздів припинено.

Зранку 16 вересня було відомо, що внаслідок тайфуну Мангхут на Філіппінах загинули щонайменше 25 осіб. Потім стало відомо, що на Філіппінах унаслідок потужного тайфуну Мангхут щонайменше 36 людей загинули, ще десятки постраждали від зсувів ґрунту.