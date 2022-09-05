У Китаї стався потужний землетрус, десятки загиблих (фото)

Землетрус магнітудою 6,8 бала стався в гірській місцевості на заході китайської провінції Сичуань

Жертвами потужного землетрусу, що стався в понеділок, 5 вересня, після полудня в китайській провінції Сичуань, стала щонайменше 21 людина. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, в епіцентрі землетрусу в місті Лудінг підземні поштовхи були настільки сильними, що людям було складно встояти на ногах.

Повідомлень про пошкодження дамб і гідроелектростанцій не надходило, однак пошкодження мережі залишило без електропостачання 40 тис. домогосподарств.

Підземні поштовхи були доволі відчутними навіть у 21-мільйонному місті Ченду, що розташоване за 226 км від епіцентру землетрусу. Магнітуда поштовнів сягала 6,8 бала.



За кілька хвилин після першого землетрусу було зафіксовано другий, менш потужний землетрус, магнітудою 4,2 бала, який стався в місті Яань, що неподалік від Лудінга.

Нагадаємо, на початку липня троє людей загинули, 19 постраждали внаслідок землетрусу в провінції Хормозган на півдні Ірану.