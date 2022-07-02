Три людини загинули під час землетрусу в Ірані

Протягом двох годин після першого землетрусу у цьому районі було зафіксовано кілька афтершоків

Троє людей загинули, 19 постраждали внаслідок землетрусу в провінції Хормозган на півдні Ірану. Про це передає агентство Fars.

Повідомляється, що через високу інтенсивність землетрус завдав шкоди будинкам сільських жителів, але для точної оцінки розміру збитку потрібно більше часу.

Раніше Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що землетрус магнітудою 6,0 стався у південній частині Ірану. Епіцентр розташовувався за 61 кілометр на північний схід від міста Бендер-Ленге в Хормозгані, вогнище залягало на глибині 10 кілометрів.

Протягом двох годин після першого землетрусу у цьому районі було зафіксовано кілька афтершоків магнітудою від 4,2 до 6,2.

Перший землетрус змусив людей покинути свої домівки, а наступні землетруси спричинили руйнування будинків.

До слова, внаслідок землетрусу в Афганістані загинули вже 950 осіб. Ще понад 600 людей отримали поранення.