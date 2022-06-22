В Афганістані стався землетрус: щонайменше 250 загиблих і десятки поранених (фото, відео)

Землетрус стався приблизно за 44 км від південно-східного міста Хост

Підземні поштовхи відчувалися на більш ніж 500 км території Афганістану, Пакистану та Індії

В Афганістані стався потужний землетрус, загинули щонайменше 250 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеву владу.

Представник місцевого уряду повідомив, що кількість загиблих, ймовірно, перевищить 250 людей. Ще понад 150 мешканців регіону отримали поранення.

На знімках, опублікованих у соціальних мережах, видно людей на ношах, уламки та зруйновані будинки в провінції Пактика.

Землетрус стався приблизно за 44 км від південно-східного міста Хост.

In Paktika's Gyan, Zirok, Makkah and Argon districts and Khost's Speera district, last night at one o'clock in the night when the temperature was about six degrees, dozens of people were killed and injured. The spiritual guide of misguiding Pashtoons had also visited the Yada pic.twitter.com/VFoZ4fAwuq — Mojtaba Samadi (@afgpicture) June 22, 2022

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, підземні поштовхи відчувалися на більш ніж 500 км території Афганістану, Пакистану та Індії. У центрі повідомили, що, за даними свідків, землетрус відчули в столиці Афганістану Кабулі, а також у столиці Пакистану Ісламабаді.

«На жаль, минулої ночі в чотирьох районах провінції Пактика стався сильний землетрус, внаслідок якого загинули та отримали поранення сотні наших співвітчизників і зруйновані десятки будинків», – написав у Twitter речник уряду Білал Карімі.

За даними Геологічної служби США, землетрус, який стався вранці, коли багато людей спали, був магнітудою 6,1 на глибині близько 51 км.

Нагадаємо, раніше у Боснії та Герцеговині стався землетрус магнітудою 5,7 бала.

До слова, 12 червня у столиці Афганістану прогримів вибух: четверо загиблих.