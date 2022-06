В Афганістані стався землетрус: щонайменше 250 загиблих і десятки поранених (фото, відео)

В Афганістані стався потужний землетрус, загинули щонайменше 250 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеву владу.

Представник місцевого уряду повідомив, що кількість загиблих, ймовірно, перевищить 250 людей. Ще понад 150 мешканців регіону отримали поранення.

На знімках, опублікованих у соціальних мережах, видно людей на ношах, уламки та зруйновані будинки в провінції Пактика.

Землетрус стався приблизно за 44 км від південно-східного міста Хост.

In Paktika's Gyan, Zirok, Makkah and Argon districts and Khost's Speera district, last night at one o'clock in the night when the temperature was about six degrees, dozens of people were killed and injured. The spiritual guide of misguiding Pashtoons had also visited the Yada pic.twitter.com/VFoZ4fAwuq