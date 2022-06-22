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    Соціум

    В Афганістані стався землетрус: щонайменше 250 загиблих і десятки поранених (фото, відео)

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    Землетрус стався приблизно за 44 км від південно-східного міста Хост
    фото: Zebi Afridi/Twitter

    Підземні поштовхи відчувалися на більш ніж 500 км території Афганістану, Пакистану та Індії

    В Афганістані стався потужний землетрус, загинули щонайменше 250 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеву владу.

    Представник місцевого уряду повідомив, що кількість загиблих, ймовірно, перевищить 250 людей. Ще понад 150 мешканців регіону отримали поранення.

    На знімках, опублікованих у соціальних мережах, видно людей на ношах, уламки та зруйновані будинки в провінції Пактика.

    Землетрус стався приблизно за 44 км від південно-східного міста Хост.

    За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, підземні поштовхи відчувалися на більш ніж 500 км території Афганістану, Пакистану та Індії. У центрі повідомили, що, за даними свідків, землетрус відчули в столиці Афганістану Кабулі, а також у столиці Пакистану Ісламабаді.

    «На жаль, минулої ночі в чотирьох районах провінції Пактика стався сильний землетрус, внаслідок якого загинули та отримали поранення сотні наших співвітчизників і зруйновані десятки будинків», – написав у Twitter речник уряду Білал Карімі.

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    В Афганістані стався землетрус: щонайменше 250 загиблих і десятки поранених (фото, відео)
    В Афганістані стався землетрус: щонайменше 250 загиблих і десятки поранених (фото, відео)
    В Афганістані стався землетрус: щонайменше 250 загиблих і десятки поранених (фото, відео)

    За даними Геологічної служби США, землетрус, який стався вранці, коли багато людей спали, був магнітудою 6,1 на глибині близько 51 км.

    Нагадаємо, раніше у Боснії та Герцеговині стався землетрус магнітудою 5,7 бала.

    До слова, 12 червня у столиці Афганістану прогримів вибух: четверо загиблих.

    Теги: росія окупанти війна Афганістан Україна землетрус окупація #stoprussia
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    В Афганістані стався землетрус: щонайменше 250 загиблих і десятки поранених (фото, відео)