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    Соціум

    Кількість жертв землетрусу в Афганістані зросла майже до тисячі

    В Афганістані стався потужний землетрус&nbsp; - Кількість жертв землетрусу в Афганістані зросла майже до тисячі
    В Афганістані стався потужний землетрус 
    фото: Zebi Afridi/Twitter

    Відомо про понад 600 поранених внаслідок землетрусу в Афганістані

    Внаслідок землетрусу в Афганістані загинули вже 950 осіб. Ще понад 600 людей отримали поранення. Про це повідомляє The Independent.

    Землетрус магнітудою 6,1 стався в афганській провінції Пактіка сьогодні вранці. В кількох районах було завдано значної матеріальної шкоди.

    За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався приблизно за 44 км від міста Хост на південному сході Афганістану на глибині 51 км. Глава міністерства зі стихійних лих адміністрації Талібана Мохаммад Нассім Хаккані заявив, що більшість загиблих з провінції Пактіка.

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    Раніше повідомлялося про 250 загиблих та 150 поранених.

    Нагадаємо, 12 червня у столиці Афганістану прогримів вибух: четверо загиблих.

    Теги: Афганістан землетрус
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    Кількість жертв землетрусу в Афганістані зросла майже до тисячі