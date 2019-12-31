У Конго ісламісти атакували село і вбили 18 людей



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Нападники спалили вісім будинків

Бойовики-ісламісти угруповання «Союзницькі демократичні сили» (Allied Democratic Forses, ADF) напали на село на сході Конго.

Про це повідомила місцева влада і правозахисники, передає Reuters.

Нападники спалили вісім будинків і вбили 18 людей.

Атака сталася в Апетіні, у віддаленому лісовому районі, в декількох милях від кордону з Угандою.

Армія була попереджена про напад, але прибула на місце вже після скоєння вбивств.

Зазначається, що з початку наступу армії Конго на угрупування 30 жовтня бойовики ADF вбили вже понад 200 осіб.