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    У світі

    У Конго ісламісти атакували село і вбили 18 людей

    • Розсилка
    У Конго ісламісти атакували село і вбили 18 людей

    Нападники спалили вісім будинків

    Бойовики-ісламісти угруповання «Союзницькі демократичні сили» (Allied Democratic Forses, ADF) напали на село на сході Конго.

    Про це повідомила місцева влада і правозахисники, передає Reuters.

    Нападники спалили вісім будинків і вбили 18 людей.

    Атака сталася в Апетіні, у віддаленому лісовому районі, в декількох милях від кордону з Угандою.

    Армія була попереджена про напад, але прибула на місце вже після скоєння вбивств.

    Зазначається, що з початку наступу армії Конго на угрупування 30 жовтня бойовики ADF вбили вже понад 200 осіб.

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