Король однієї з найбідніших країн світу купив 20 Rolls Royce для себе і своїх 15 дружин



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Мсваті III керує Есватіні з 1986 року

У Свазіленді дві третини населення знаходяться за межею бідності

Король африканської країни Есватіні (раніше носила назву Свазіленд), яка є однією з найбільш бідних країн світу, Мсваті III купив 19 автомобілів Rolls Royce для своїх 15 дружин, а також виготовлений за індивідуальним замовленням позашляховик Rolls Royce Cullinan для себе.

Варто зазначити, що у Есватіні, де живуть 1,3 млн людей, дві третини населення знаходяться за межею бідності, а кожен четвертий мешканець інфікований ВІЛ (світовий антирекорд).