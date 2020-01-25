У Кремлі відреагували на висилку російських дипломатів з Болгарії



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Влада Болгарії не висунула жодних зрозумілих доказів в обґрунтування рішення про видворення дипломатів, стверджують в МЗС Росії

Болгарія оголосила персонами нон ґрата двох російських дипломатів

Міністерство закордонних справ РФ розцінило видворення російських дипломатів з Болгарії як недружній і провокаційний крок.

Про це повідомляється на сайті відомства в суботу, 25 січня.

«Розцінюємо цей крок офіційної Софії як відверто недружній і провокаційний, що йде врозріз з конструктивним і традиційно взаємоввічливим характером російсько-болгарських відносин. Ми залишаємо за собою право вжити заходів у відповідь», - йдеться в коментарі МЗС Росії.

У ньому також стверджується, що влада Болгарії нібито не висунула жодних зрозумілих доказів в обґрунтування рішення про видворення російських дипломатів.

Нагадаємо, цього тижня генпрокуратура Болгарія виявила двох росіян із дипломатичним імунітетом, які займалися шпигунством в країні на користь Москви.

Пізніше стало відомо, що Болгарія оголосила персонами нон ґрата двох російських дипломатів. Посол РФ в Болгарії був запрошений в МЗС країни, де йому були вручені відповідні ноти.

Раніше генеральна прокуратура Болгарії оголосила підозру трьом росіянам за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Еміліана Гебрева та ще двох людей. За словами прокуратури, троє росіян у період з 28 квітня 2015 року до 4 травня 2015 року намагалися вбити зазначених людей невстановленою фосфорно-органічною речовиною.

Зазначається, що саме розслідування спроби отруєння Гебрева, його сина та бізнес-партнера було повторно відкрито наприкінці 2018 року через підозру використання речовини типу Новачок, який, в свою чергу, був використаний під час отруєння Скрипалів у британському Солсбері.