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    У світі

    У Кремлі відреагували на висилку російських дипломатів з Болгарії

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    <p>Влада Болгарії не висунула жодних зрозумілих доказів в обґрунтування рішення про видворення дипломатів, стверджують в МЗС Росії</p> - У Кремлі відреагували на висилку російських дипломатів з Болгарії

    Влада Болгарії не висунула жодних зрозумілих доказів в обґрунтування рішення про видворення дипломатів, стверджують в МЗС Росії

    Болгарія оголосила персонами нон ґрата двох російських дипломатів

    Міністерство закордонних справ РФ розцінило видворення російських дипломатів з Болгарії як недружній і провокаційний крок.

    Про це повідомляється на сайті відомства в суботу, 25 січня.

    «Розцінюємо цей крок офіційної Софії як відверто недружній і провокаційний, що йде врозріз з конструктивним і традиційно взаємоввічливим характером російсько-болгарських відносин. Ми залишаємо за собою право вжити заходів у відповідь», - йдеться в коментарі МЗС Росії.

    У ньому також стверджується, що влада Болгарії нібито не висунула жодних зрозумілих доказів в обґрунтування рішення про видворення російських дипломатів.

    Нагадаємо, цього тижня генпрокуратура Болгарія виявила двох росіян із дипломатичним імунітетом, які займалися шпигунством в країні на користь Москви.

    Пізніше стало відомо, що Болгарія оголосила персонами нон ґрата двох російських дипломатів. Посол РФ в Болгарії був запрошений в МЗС країни, де йому були вручені відповідні ноти.

    Раніше генеральна прокуратура Болгарії оголосила підозру трьом росіянам за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Еміліана Гебрева та ще двох людей. За словами прокуратури, троє росіян у період з 28 квітня 2015 року до 4 травня 2015 року намагалися вбити зазначених людей невстановленою фосфорно-органічною речовиною.

    Зазначається, що саме розслідування спроби отруєння Гебрева, його сина та бізнес-партнера було повторно відкрито наприкінці 2018 року через підозру використання речовини типу Новачок, який, в свою чергу, був використаний під час отруєння Скрипалів у британському Солсбері.

    МЗС Росія шпигун дипломатичний конфлікт посол Болгарія персона нон грата влада
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