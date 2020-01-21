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    У Давосі затримали російських «сантехніків», які готували замах на фінансиста Браудера

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    За свою діяльність проти Росії Білла Браудера називають &laquo;особистим ворогом Володимира Путіна&raquo; - У Давосі затримали російських «сантехніків», які готували замах на фінансиста Браудера
    За свою діяльність проти Росії Білла Браудера називають «особистим ворогом Володимира Путіна»

    Браудер повідомив, що затриманими виявилися «два російських оперативника, які прикидалися сантехниками»

    У Давосі, Швейцарія затримали двох російських шпигунів, які можливо готували замах на гендиректора фонду Hermitage Capital Білла Браудера.

    Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці в Twitter, додавши, що дізнався про підготовку замаху зі ЗМІ.

    «Швейцарські служби безпеки запобігли в Давосі імовірно спрямовану проти мене шпигунську операцію Росії», – йдеться в повідомленні. 

    Місцеве видання Tages-Anzeiger написало, що поліція кантону Граубюнден затримала двох можливих російських шпигунів в Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

    Пізніше в інтерв'ю Браудер повідомив, що затриманими виявилися «два російських оперативника, які прикидалися сантехниками». Коли їх розсекретили, вони представили свої дипломатичні паспорти і залишили Швейцарію.

    Бізнесмен зазначив, що не знає, чому саме на нього готували замах, але підкреслив, що «росіяни активно зазіхають на всіх своїх ворогів у всіх країнах, у них – величезні ресурси».

    Відзначимо, що Білл Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США, Канаді та ряді інших країн «законів Магнітського», які передбачають візові та економічні санкції щодо осіб, причетних до порушень прав людини. У РФ Браудер був двічі заочно засуджений і обидва рази засуджений до дев'яти років колонії (за звинуваченням в податкових махінаціях і несплаті податків). За свою діяльність проти Росії його називають «особистим ворогом Володимира Путіна».

    Росія Швейцарія шпигун поліція
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