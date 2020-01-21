У Давосі затримали російських «сантехніків», які готували замах на фінансиста Браудера
Браудер повідомив, що затриманими виявилися «два російських оперативника, які прикидалися сантехниками»
У Давосі, Швейцарія затримали двох російських шпигунів, які можливо готували замах на гендиректора фонду Hermitage Capital Білла Браудера.
Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці в Twitter, додавши, що дізнався про підготовку замаху зі ЗМІ.
«Швейцарські служби безпеки запобігли в Давосі імовірно спрямовану проти мене шпигунську операцію Росії», – йдеться в повідомленні.
BREAKING: Swiss security services foil a Russian espionage operation in Davos possibly targeting me. https://t.co/A3BQwQobmZ— Bill Browder (@Billbrowder) January 20, 2020
Місцеве видання Tages-Anzeiger написало, що поліція кантону Граубюнден затримала двох можливих російських шпигунів в Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.
Пізніше в інтерв'ю Браудер повідомив, що затриманими виявилися «два російських оперативника, які прикидалися сантехниками». Коли їх розсекретили, вони представили свої дипломатичні паспорти і залишили Швейцарію.
Бізнесмен зазначив, що не знає, чому саме на нього готували замах, але підкреслив, що «росіяни активно зазіхають на всіх своїх ворогів у всіх країнах, у них – величезні ресурси».
Відзначимо, що Білл Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США, Канаді та ряді інших країн «законів Магнітського», які передбачають візові та економічні санкції щодо осіб, причетних до порушень прав людини. У РФ Браудер був двічі заочно засуджений і обидва рази засуджений до дев'яти років колонії (за звинуваченням в податкових махінаціях і несплаті податків). За свою діяльність проти Росії його називають «особистим ворогом Володимира Путіна».