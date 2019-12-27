СБУ за рік викрила шістьох шпигунів



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Одним із шпигунів виявився російський консул-радник, який збирав інформацію про ЗСУ

Шість осіб стали в Україні персонами нон грата

Служба безпеки України заявила, що упродовж 2019 року викрила шістьох шпигунів, які працювали під прикриттям дипломатичних представництв.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Серед них, за даними СБУ, був російський консул-радник, який збирав інформацію про стан ЗСУ та готував представників нацменшин для акцій із дискредитації України на міжнародній арені. Його викрили на Львівщині.

Крім того, у 2019 році розпочали 51 кримінальне провадження у межах контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та експортного контролю. 22 людини засуджені за порушення правил міжнародних передач.

Загалом же, цього року за матеріалами контррозвідки СБУ розпочато 239 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Серед них:

- державна зрада (ст. 111 Кримінального кодексу України) – 57;

- шпигунство ( ст. 114 ККУ) – 7;

- посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ст. 110 ККУ) – 4;

- терористична та диверсійна діяльність (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 ККУ) – 54.

Триває слідство щодо низки інших викритих агентів спецслужб РФ та квазіреспублік.