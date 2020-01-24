Прокуратура Болгарії викрила ще двох російських шпигунів-дипломатів



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Двоє росіян з дипломатичним імунітетом шпигували під прикриттям роботи у консульстві РФ

Генпрокуратура Болгарія виявила двох росіян із дипломатичним імунітетом, які займалися шпигунством в країні на користь Москви.

Про це повідомляє The Sofia Globe з посиланням на заяву відомства.

«Генпрокурор Болгарії Іван Гешев повідомив МЗС країни, що двоє росіян з дипломатичним імунітетом здійснювали шпигунську діяльність», - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, один росіянин, який обіймав посаду першого секретаря в консульському відділі посольства РФ у Софії, з 2017 року збирав інформацію, пов'язану з механізмами щодо виборчих процесів Болгарії.

Інший росіянин працював в торговельному відділі в російському представництві. З жовтня 2018 року він збирав інформацію, контактуючи з громадянами Болгарії, які мали доступ до сфери енергетики й енергетичної безпеки країни. Потім він відправляв всю зібрану інформацію до штаб-квартири ГРУ у Москві.

Як зауважили в Генпрокуратурі, через дипломатичну недоторканність вказаних росіян подальше розслідування було призупинено.

Зазначається, що у жовтні минулого року один із перших секретарів в посольстві РФ був змушений залишити країну після того, як його ідентифікували як людину, яка причетна до шпигунської діяльності в Болгарії.

Напередодні Генеральна прокуратура Болгарії оголосила підозру трьом росіянам за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Еміліана Гебрева та ще двох людей. За словами прокуратури, троє росіян у період з 28 квітня 2015 року до 4 травня 2015 року намагалися вбити зазначених людей невстановленою фосфорно-органічною речовиною.

Зазначається, що саме розслідування спроби отруєння Гебрева, його сина та бізнес-партнера було повторно відкрито наприкінці 2018 року через підозру використання речовини типу Новачок, який, в свою чергу, був використаний під час отруєння Скрипалів у британському Солсбері.