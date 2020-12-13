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    У світі

    У Лас-Вегасі чоловік потрапив до лікарів після спроби полетіти на крилі літака

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    <p>Падіння чоловіка потрапило на відео</p> - У Лас-Вегасі чоловік потрапив до лікарів після спроби полетіти на крилі літака

    Падіння чоловіка потрапило на відео

    Скріншот з відео

    Імовірно, чоловік страждає психічним розладом

    Невідомий був затриманий поліцією після того, як проник на крило літака американської авіакомпанії Alaska Airlines. Те, що відбулося потрапило на відео і опубліковано у соцмережах.

    На розміщених в мережі кадрах видно, як чоловік спочатку повзає і ходить по крилу повітряного судна, потім дереться вгору по його кінцівці й, зісковзуючи, падає на землю з висоти.

    Як уточнюють у мережі, інцидент стався в суботу, 12 грудня, в міжнародному аеропорту Маккаран в Хендерсоні штату Невада. Рейс 1367, що прямував з Лас-Вегаса в Портленд, готувався до зльоту, проте пілоти помітили невідомого, що наближався до лайнера, і повідомили про це диспетчерів.

    В результаті на місце прибули співробітники аеропорту і представники правоохоронних органів – їм вдалося затримати порушника, його доставили в одну з місцевих лікарень для огляду. Імовірно, чоловік страждає психічним розладом.

    Теги: США літак чоловік
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