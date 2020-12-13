У Лас-Вегасі чоловік потрапив до лікарів після спроби полетіти на крилі літака
Падіння чоловіка потрапило на відео
Імовірно, чоловік страждає психічним розладом
Невідомий був затриманий поліцією після того, як проник на крило літака американської авіакомпанії Alaska Airlines. Те, що відбулося потрапило на відео і опубліковано у соцмережах.
На розміщених в мережі кадрах видно, як чоловік спочатку повзає і ходить по крилу повітряного судна, потім дереться вгору по його кінцівці й, зісковзуючи, падає на землю з висоти.
Un hombre entra en el aeropuerto de Las Vegas y se sube al ala de un #B737 de #AlaskaAirlines— On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 13, 2020
Info: https://t.co/kvuZ37yK6R pic.twitter.com/btga0DJd7e
Як уточнюють у мережі, інцидент стався в суботу, 12 грудня, в міжнародному аеропорту Маккаран в Хендерсоні штату Невада. Рейс 1367, що прямував з Лас-Вегаса в Портленд, готувався до зльоту, проте пілоти помітили невідомого, що наближався до лайнера, і повідомили про це диспетчерів.
В результаті на місце прибули співробітники аеропорту і представники правоохоронних органів – їм вдалося затримати порушника, його доставили в одну з місцевих лікарень для огляду. Імовірно, чоловік страждає психічним розладом.