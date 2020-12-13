У Лас-Вегасі чоловік потрапив до лікарів після спроби полетіти на крилі літака

Імовірно, чоловік страждає психічним розладом

Невідомий був затриманий поліцією після того, як проник на крило літака американської авіакомпанії Alaska Airlines. Те, що відбулося потрапило на відео і опубліковано у соцмережах.

На розміщених в мережі кадрах видно, як чоловік спочатку повзає і ходить по крилу повітряного судна, потім дереться вгору по його кінцівці й, зісковзуючи, падає на землю з висоти.

Un hombre entra en el aeropuerto de Las Vegas y se sube al ala de un #B737 de #AlaskaAirlines



Info: https://t.co/kvuZ37yK6R pic.twitter.com/btga0DJd7e — On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 13, 2020

Як уточнюють у мережі, інцидент стався в суботу, 12 грудня, в міжнародному аеропорту Маккаран в Хендерсоні штату Невада. Рейс 1367, що прямував з Лас-Вегаса в Портленд, готувався до зльоту, проте пілоти помітили невідомого, що наближався до лайнера, і повідомили про це диспетчерів.

В результаті на місце прибули співробітники аеропорту і представники правоохоронних органів – їм вдалося затримати порушника, його доставили в одну з місцевих лікарень для огляду. Імовірно, чоловік страждає психічним розладом.