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    У світі

    Прихильники Трампа вийшли на протест у Вашингтоні, є поранені і арештовані

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    Дев&rsquo;ятеро людей отримали поранення, в тому числі четверо осіб &ndash; ножові - Прихильники Трампа вийшли на протест у Вашингтоні, є поранені і арештовані
    Дев’ятеро людей отримали поранення, в тому числі четверо осіб – ножові

    Акції відбулися під гаслами «Стоп крадіжці» та пройшли центром Вашингтона

    Агресивні сутички, ножові поранення та понад два десятки арештів сталися під час демонстрацій в Вашингтоні на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, яка продовжує гучно заявляти про начебто «вкрадені вибори» глави Білого дому.

    Протести мали місце в суботу, повідомляє Укрінформ.

    Акції відбулися під гаслами «Стоп крадіжці» та пройшли центром Вашингтона. При цьому, великі групи зібралися біля Верховного суду США, а також на BLM Plaza неподалік Білого дому. Під час демонстрацій відбулися сутички між учасниками заходу, які поводилися агресивно, а також групами людей, які підтримували цілісність та прозорість виборів у США.

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    Прихильники Трампа вийшли на протест у Вашингтоні, є поранені і арештовані
    Прихильники Трампа вийшли на протест у Вашингтоні, є поранені і арештовані
    Прихильники Трампа вийшли на протест у Вашингтоні, є поранені і арештовані
    Прихильники Трампа вийшли на протест у Вашингтоні, є поранені і арештовані
    Прихильники Трампа вийшли на протест у Вашингтоні, є поранені і арештовані
    Прихильники Трампа вийшли на протест у Вашингтоні, є поранені і арештовані
    Прихильники Трампа вийшли на протест у Вашингтоні, є поранені і арештовані

    За інформацією місцевих ЗМІ, дев’ятеро людей отримали поранення, в тому числі четверо осіб – ножові. Крім того, поліція провела щонайменше 23 арешти.

    Масштабна акція протесту в Вашингтоні була організована через день після того, як Верховний суд відхилив позов штату Техас з метою скасування результатів президентських виборів у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії й Вісконсині. Попри переважну більшість суддів консервативного толку в складі Верховного суду США, рішення було прийнято не на користь кампанії чинного президента.

    Сам же Трамп у п’ятницю різко відреагував на рішення вищої судової інстанції.

    «Верховний суд проявив нульовий інтерес до наслідків наймасштабнішої фальсифікації виборів за всі часи в Сполучених Штатах Америки», – наголосив нинішній господар Білого дому, не навівши жодного аргументу на свою користь.

    14 грудня в США має розпочатися процес голосування вибірників, які формально визначать наступного президента Сполучених Штатів.

    Нагадаємо, мін’юст США запросив інформацію про діяльність сина Байдена в Україні.

    Теги: США вибори акція протест поліція
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