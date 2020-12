Прихильники Трампа вийшли на протест у Вашингтоні, є поранені і арештовані

Агресивні сутички, ножові поранення та понад два десятки арештів сталися під час демонстрацій в Вашингтоні на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, яка продовжує гучно заявляти про начебто «вкрадені вибори» глави Білого дому.

Протести мали місце в суботу, повідомляє Укрінформ.

Акції відбулися під гаслами «Стоп крадіжці» та пройшли центром Вашингтона. При цьому, великі групи зібралися біля Верховного суду США, а також на BLM Plaza неподалік Білого дому. Під час демонстрацій відбулися сутички між учасниками заходу, які поводилися агресивно, а також групами людей, які підтримували цілісність та прозорість виборів у США.

За інформацією місцевих ЗМІ, дев’ятеро людей отримали поранення, в тому числі четверо осіб – ножові. Крім того, поліція провела щонайменше 23 арешти.

Масштабна акція протесту в Вашингтоні була організована через день після того, як Верховний суд відхилив позов штату Техас з метою скасування результатів президентських виборів у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії й Вісконсині. Попри переважну більшість суддів консервативного толку в складі Верховного суду США, рішення було прийнято не на користь кампанії чинного президента.

Сам же Трамп у п’ятницю різко відреагував на рішення вищої судової інстанції.

«Верховний суд проявив нульовий інтерес до наслідків наймасштабнішої фальсифікації виборів за всі часи в Сполучених Штатах Америки», – наголосив нинішній господар Білого дому, не навівши жодного аргументу на свою користь.

The Supreme Court had ZERO interest in the merits of the greatest voter fraud ever perpetrated on the United States of America. All they were interested in is “standing”, which makes it very difficult for the President to present a case on the merits. 75,000,000 votes!