Мін'юст США запросив інформацію про діяльність сина Байдена в Україні

Хантер Байден в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma

Розслідувачам необхідні дані щодо фінансової діяльності Хантера Байдена в українській газовій компанії Burisma

Міністерство юстиції США запросило інформацію щодо фінансових операцій сина обраного президента Хантера Байдена в більш ніж 20 компаніях.

Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, мін'юст запросив інформацію щодо роботи Байдена-молодшого в українській газовій компанії Burisma.

Відомство вивчає питання про порушення податкового законодавства та законів про відмивання грошей в ділових відносинах з іншими країнами.

«Неясно, чи є робота Хантера Байдена в українській компанії центральною частиною федерального розслідування або ж прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходу в останні роки», – пише видання.

Також розслідувачам необхідні дані щодо фінансової діяльності Хантера Байдена з китайськими компаніями.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп має намір домагатися призначення спеціального прокурора для розслідування справи про податкові махінації Хантера Байдена, сина де-факто обраного президента країни Джо Байдена.

Кілька днів тому Хантер Байден дізнався, що прокуратура США розслідує його податкові справи.

Як відомо, Хантер Байден в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським. Команда президента Дональда Трампа намагається довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні, користуючись посадою віце-президента США.

Нагадаємо, під час дебатів президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на сина свого суперника, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера, який працював у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.