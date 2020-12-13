США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб

Перші щеплення від коронавірусу почнуть робити у США в понеділок, 14 грудня

Наразі виробники вакцини Pfizer і BioNTech упаковують препарат і готують його до відправки в регіони

До кінця 2020 року в США планують вакцинувати від коронавірусу близько 40 мільйонів людей.

Про це повідомляє NBC.

Наразі виробники вакцини Pfizer і BioNTech упаковують препарат і готують його до відправки в поштові відділення, які будуть розвозити вакцину по штатам.

Спочатку у США буде 636 медичних центри, більшість із яких отримають вакцину вже до середи, 16 грудня. У той же час, перші щеплення почнуть робити в понеділок, 14 грудня.

Центр по контролю та профілактиці захворювань повідомив, що до кінця 2020 року американська влада планує вакцинувати 40 мільйонів осіб.

За вакцинацію відповідатимуть влади штатів і місцеві підрозділи МОЗ.

До слова, Польща збирається щомісяця вакцинувати від Covid-19 понад три мільйони осіб.

12 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Як відомо, медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.



