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    У світі

    США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб

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    <p>Перші щеплення від коронавірусу почнуть робити у США в понеділок, 14 грудня</p> - США планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40 млн осіб

    Перші щеплення від коронавірусу почнуть робити у США в понеділок, 14 грудня

    Фото: Gustavo Fring/pexels

    Наразі виробники вакцини Pfizer і BioNTech упаковують препарат і готують його до відправки в регіони

    До кінця 2020 року в США планують вакцинувати від коронавірусу близько 40 мільйонів людей.

    Про це повідомляє NBC.

    Наразі виробники вакцини Pfizer і BioNTech упаковують препарат і готують його до відправки в поштові відділення, які будуть розвозити вакцину по штатам.

    Спочатку у США буде 636 медичних центри, більшість із яких отримають вакцину вже до середи, 16 грудня. У той же час, перші щеплення почнуть робити в понеділок, 14 грудня.

    Центр по контролю та профілактиці захворювань повідомив, що до кінця 2020 року американська влада планує вакцинувати 40 мільйонів осіб.

    За вакцинацію відповідатимуть влади штатів і місцеві підрозділи МОЗ.

    До слова, Польща збирається щомісяця вакцинувати від Covid-19 понад три мільйони осіб.

    12 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

    Як відомо, медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.


    Теги: здоров'я США медицина щеплення вакцинація населення коронавірус
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