У Латвії проти захисника російських шкіл відкрили кримінальну справу



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Один з лідерів «Штабу захисту російських шкіл» Ілля Козирєв

Проросійського активіста звинувачують за двома статтями

Поліція безпеки Латвії висунула звинувачення на адресу одного з лідерів «Штабу захисту російських шкіл» і кандидата в депутати Сейму від «Російського союзу Латвії» Іллі Козирєва.

Про це повідомляє латвійський портал Delfi.

Проросійського активіста звинувачують за двома статтями. У першому процесі йдеться про надання допомоги іноземній державі в її діяльності проти Латвії. При цьому в спецслужбі відмовилися коментувати, у допомозі якій саме державі звинувачують активіста.

Відзначається, що згідно із Кримінальним законом Латвії, покаранням за «допомогу іноземній державі у її діяльності проти Латвії» може бути тюремне ув'язнення на термін до п'яти років, примусові роботи або грошовий штраф.

Другий процес розпочато за фактом організації масових заворушень. Йдеться про протести, проведені організаціями російської меншини проти прийнятих поправок до закону про освіту. Ці правки передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою.

Нагадаємо, що президент Латвії Раймондс Вейоніс підписав реформу, за підсумками якої школи нацменшин перейдуть на викладання більшості предметів латиською мовою. Цей намір викликав хвилю невдоволення серед російськомовних жителів Латвії, які становлять близько 40% населення країни.

10 березня у Ризі близько тисячі людей вийшли на акцію протесту проти збільшення частки навчання у школах державною латиською мовою. Організаторам протесту виступив «Російський союз Латвії».