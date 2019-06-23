У Литві назвали ризики повернення Росії до ПАРЄ



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4 з 18 членів нової російської делегації підпадають під персональні санкції ЄС щодо агресії Росії проти України, - Зінгеріс

Росія намагається використовувати ПАРЄ, щоб обійти персональні санкції ЄС, - литовський депутат

На сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі 24 червня будуть голосувати за резолюцію, що не тільки відкриє шлях до одностороннього повернення російської делегації до ПАРЄ, а і дозволить деяким російським депутатам обійти санкції Європейського Союзу.

Про це заявив литовський депутат Емануеліс Зінгеріс на своїй сторінці у Facebook, повідомляє «Прямий».

«Виходить, що 4 з 18 членів нової російської делегації (Ігор Лебедєв, Леонід Калашников, Світлана Сергеєва та Леонід Слуцький) підпадають під персональні санкції ЄС щодо агресії Росії проти України – заборона на вʼїзд до ЄС (не стосується міжнародних організацій). Очевидно, що Росія намагається використовувати ПАРЄ, щоб обійти ці персональні санкції ЄС», - написав Зінгеріс.

Депутат нагадав, що Росія не виконала жодної резолюції ПАРЄ щодо ситуації в Україні, і не лише не дотримується Мінських угод, але й продовжує агресивну поведінку щодо України.

«Тому дуже важливо, щоб члени ПАРЄ залишалися принциповими і не підтримували резолюцію, яка дозволила б російській делегації повернутися до ПАРЄ. В іншому випадку це не тільки підірвало б авторитет цієї організації, але й стало б додатковим аргументом для того, щоб Росія прагнула скасувати санкції ЄС», - зазначив Зінгеріс.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, але зауважила, що ПАРЄ не має забувати про порушення з боку Росії.

Нагадаємо, Росія планує засідати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з депутатами від окупованого Криму і Севастополя.

Як повідомлялося, Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій.

До слова, Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків.