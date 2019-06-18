Меркель виступила за повернення Росії до ПАРЄ



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Ангела Меркель на брифінгу із Зеленським, 18 червня Фото: Reuters

Меркель підтвердила, що Німеччина докладає зусиль для повернення делегації російського парламенту до роботи ПАРЄ

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Рада Європи не має забувати про порушення з боку Росії, але виступає за повернення делегації РФ до Парламентської асамблеї.

Про це вона сказала на пресконференції у Берліні після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Меркель підтвердила, що Німеччина докладає зусиль для повернення делегації російського парламенту до роботи ПАРЄ і розраховує, що найближчим часом матиме успіх у цьому.

«Ми мали різні спроби і підходимо до завершення процесу», - зауважила вона, відповідаючи на запитання журналістів.

Раніше Берлін підтримував повернення РФ без виконання нею умов, однак зараз Меркель заявила, що виступає за запровадження механізму примусу для Росії.

«Треба шукати і знайти якийсь шлях для повернення Росії (до роботи у ПАРЄ), але водночас треба знайти якийсь шлях для того, щоби вони виконали зобов’язання», - заявила вона, додавши, що у Німеччини не викликає сумніву незаконність дій Росії.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не хоче допустити повного виходу Росії з Ради Європи, бо від цього більше страждають громадяни РФ.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прогнозує, що зважаючи на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, зараз, протягом двох днів візитів президента України Володимира Зеленського у Париж та Берлін, європейські лідери намагатимуться сформувати таку українську позицію щодо Росії, яка буде влаштовувати дві провідні держави ЄС – Францію та Німеччину.