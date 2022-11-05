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У Литві прикордонники не пропустили вагони з російською символікою

Альона Боженко
glavcom.ua
У Литві прикордонники не пропустили вагони з російською символікою
Литва розпорядилася відправити вагони назад до Калінінградської області
фото ілюстративне

Литва розпорядилася відчепити п'ять вагонів з символікою РФ

Литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі. Про це повідомляє DELFI.

Служба охорони держкордону Литви заявила, що правоохоронці у п'ятницю зупинили потяги, які прямували з Калінінградської області РФ до Білорусі. Прикордонники виявили, що на деяких вагонах була військова символіка Росії.

«В одному потязі було три вагони, в іншому – два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити», – йдеться у повідомленні.

Литва розпорядилася відчепити п'ять вагонів з символікою РФ та відправити їх назад до Калінінградської області. Після цього потяги пропустять транзитом.

У Литві прикордонники не пропустили вагони з російською символікою фото 1

Нагадаємо, раніше Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України.

Також Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії Legion Of Boom.

Теги: Литва міністр прикордонники

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