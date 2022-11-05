У Литві прикордонники не пропустили вагони з російською символікою

Литва розпорядилася відправити вагони назад до Калінінградської області

Литва розпорядилася відчепити п'ять вагонів з символікою РФ

Литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі. Про це повідомляє DELFI.

Служба охорони держкордону Литви заявила, що правоохоронці у п'ятницю зупинили потяги, які прямували з Калінінградської області РФ до Білорусі. Прикордонники виявили, що на деяких вагонах була військова символіка Росії.

«В одному потязі було три вагони, в іншому – два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити», – йдеться у повідомленні.

Литва розпорядилася відчепити п'ять вагонів з символікою РФ та відправити їх назад до Калінінградської області. Після цього потяги пропустять транзитом.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України.

Також Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії Legion Of Boom.