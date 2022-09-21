Литва вже надала Україні військову допомогу на близько 120 млн євро

Дрони надійдуть до ЗСУ вже в жовтні-листопаді цього року

Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії Legion Of Boom. Про це повідомив посол України в Литовській Республіці Петро Бешту під час брифінгу.

Дрони надійдуть до ЗСУ вже в жовтні-листопаді цього року.

«Ми всі пам’ятаємо у травні перший литовський марафон по збору коштів на «Байрактар». Також Андрюс Тапінас (журналіст - ред.) у серпні провів марафон для закупівлі для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізовується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії», - повідомив Бешта.

За словами посла, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на близько 120 млн євро.

Це становить близько 2% ВВП Литовської Республіки, крім того, до надання допомоги активно залучається і саме населення країни. Бешта додав, що Вільнюс продовжує і буде продовжувати тренування для українських військових.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ