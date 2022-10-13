Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Литва передасть Україні безпілотники та бронемашини
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України. Про це він повідомив у Twitter.
«Литва продовжує свою підтримку України», – йдеться у повідомленні.
За його словами, до нового пакету допомоги для українських військових увійдуть: зимовий одяг та спорядження; додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року; забезпечать 120 мм міномети на платформі M113; бронемашини; тепловізори; безпілотники.
«Ми не зупинимося», – додав міністр.
🇱🇹 continues its support to 🇺🇦!- We will hand over winter clothes and equipment to Armed Forces of 🇺🇦, allocate additional funds for next year's material support, provide 120 mm mortars on platform 113, armored cars, thermal imagers, drones, etc. WE WILL NOT STOP!— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 12, 2022
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва допоможе забезпечити 25 тис. українських військових зимовою екіпіровкою.
Також Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії Legion Of Boom.
Додамо, президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ.
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