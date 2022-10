Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України. Про це він повідомив у Twitter.

«Литва продовжує свою підтримку України», – йдеться у повідомленні.

За його словами, до нового пакету допомоги для українських військових увійдуть: зимовий одяг та спорядження; додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року; забезпечать 120 мм міномети на платформі M113; бронемашини; тепловізори; безпілотники.

«Ми не зупинимося», – додав міністр.

🇱🇹 continues its support to 🇺🇦!- We will hand over winter clothes and equipment to Armed Forces of 🇺🇦, allocate additional funds for next year's material support, provide 120 mm mortars on platform 113, armored cars, thermal imagers, drones, etc. WE WILL NOT STOP!