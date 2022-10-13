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Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Альона Боженко
glavcom.ua
Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Литва передасть Україні зимове обмундирування та безпілотники
фото ілюстративне

Литва передасть Україні безпілотники та бронемашини

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України. Про це він повідомив у Twitter.

«Литва продовжує свою підтримку України», – йдеться у повідомленні.

За його словами, до нового пакету допомоги для українських військових увійдуть: зимовий одяг та спорядження; додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року; забезпечать 120 мм міномети на платформі M113; бронемашини; тепловізори; безпілотники.

«Ми не зупинимося», – додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва допоможе забезпечити 25 тис. українських військових зимовою екіпіровкою

Також Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії Legion Of Boom.

Додамо, президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ.

Теги: президент міністр Литва

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