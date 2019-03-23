Майже чотири мільйони британців підписали петицію про скасування Brexit



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На підтримку петиції виступили такі відомі люди, як актор Х'ю Грант, актриса Дженіфер Сондерс і британський фізик Браян Кокс

Парламент країни розгляне, чи буде виносити цю петицію на дебати

Майже чотири млн британців підписали петицію із закликом відмовитися від виходу Великобританії з ЄС. Станом на ранок суботи, 23 березня, відповідна петиція, розміщена на сайті британського парламенту, зібрала понад 3,92 мільйони підписів.

«Британський уряд неодноразово заявляв, що вихід із ЄС - це воля народу. Нам потрібно дати відсіч цій заяві, показавши те, як сильно народ підтримує збереження членства Великобританії в ЄС», - йдеться в коментарі до петиції.

Парламент країни тепер розгляне, чи стане він виносити на дебати цю петицію, оскільки вона набрала понад 100 тис. голосів. Крім того, звернення підписала достатня кількість людей, щоб і британський уряд дав на неї відповідь.

На підтримку петиції виступили багато відомих людей, наприклад, актор Х'ю Грант, актриса Дженіфер Сондерс і британський фізик Браян Кокс.

Тим часом колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) Найджел Фарадж, який виступає за вихід Великобританії з ЄС, заявив, що підписи до петиції надійшли, зокрема, з Росії.

«Я знаю, що багато хто з них (підписів - ред.) із Росії, тому, можливо, варто почати розслідування про втручання, хто знає», - заявив він в ефірі британського радіо у п'ятницю.

Після цього комітет із петицій британської палати громад повідомив, що близько 95% підписів до петиції приходять із території Великобританії. У комітеті підкреслили, що звернення може підписати будь-який громадянин Великобританії, в тому числі той, що проживає за межами країни.

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося, що петиція зібрала підписи більше 2,7 млн британців.