  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Майже чотири мільйони британців підписали петицію про скасування Brexit

    • Розсилка
    На підтримку петиції виступили такі відомі люди, як актор Х'ю Грант, актриса Дженіфер Сондерс і британський фізик Браян Кокс - Майже чотири мільйони британців підписали петицію про скасування Brexit
    На підтримку петиції виступили такі відомі люди, як актор Х'ю Грант, актриса Дженіфер Сондерс і британський фізик Браян Кокс

    Парламент країни розгляне, чи буде виносити цю петицію на дебати

    Майже чотири млн британців підписали петицію із закликом відмовитися від виходу Великобританії з ЄС. Станом на ранок суботи, 23 березня, відповідна петиція, розміщена на сайті британського парламенту, зібрала понад 3,92 мільйони підписів.

    «Британський уряд неодноразово заявляв, що вихід із ЄС - це воля народу. Нам потрібно дати відсіч цій заяві, показавши те, як сильно народ підтримує збереження членства Великобританії в ЄС», - йдеться в коментарі до петиції.

    Читайте також

    Парламент країни тепер розгляне, чи стане він виносити на дебати цю петицію, оскільки вона набрала понад 100 тис. голосів. Крім того, звернення підписала достатня кількість людей, щоб і британський уряд дав на неї відповідь.

    На підтримку петиції виступили багато відомих людей, наприклад, актор Х'ю Грант, актриса Дженіфер Сондерс і британський фізик Браян Кокс.

    Тим часом колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) Найджел Фарадж, який виступає за вихід Великобританії з ЄС, заявив, що підписи до петиції надійшли, зокрема, з Росії.

    «Я знаю, що багато хто з них (підписів - ред.) із Росії, тому, можливо, варто почати розслідування про втручання, хто знає», - заявив він в ефірі британського радіо у п'ятницю.

    Після цього комітет із петицій британської палати громад повідомив, що близько 95% підписів до петиції приходять із території Великобританії. У комітеті підкреслили, що звернення може підписати будь-який громадянин Великобританії, в тому числі той, що проживає за межами країни.

     Нагадаємо, днем раніше повідомлялося, що петиція зібрала підписи більше 2,7 млн британців.

     

    Читайте також
    ЄС Brexit партії Велика Британія розслідування актриса актор уряд петиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ