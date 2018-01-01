Усі бранці Кремля: історії 64 українських політв'язнів

26 лютого вважається Днем опору Криму російській агресії

З моменту анексії Криму російсько-терористичними військами десятків українців пропали безвісти, ставши жертвами тоталітарної машини РФ, велика кількість потрапили за грати, отримавши вироки за надуманими справами, ще більше українських політв’язнів в Криму чекають на майбутні вироки кримських перевертнів у мантіях. 26 лютого вважається Днем



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26 лютого вважається Днем опору Криму російській агресії

З моменту анексії Криму російсько-терористичними військами десятків українців пропали безвісти, ставши жертвами тоталітарної машини РФ, велика кількість потрапили за грати, отримавши вироки за надуманими справами, ще більше українських політв’язнів в Криму чекають на майбутні вироки кримських перевертнів у мантіях.

26 лютого вважається Днем опору Криму російській агресії. Українці по всьому світу, намагаються привернути увагу міжнародної громадськості до політичних переслідувань в Криму та допомогти врятувати справжніх патріотів України.

Як зазначається у відео, 184 роки колонії суворого режиму вже отримали українські політв'язні в Криму, ще 375 років колонії окупаційна владі Криму вимагає для тих ув'язнених, які досі чекають на свій вирок.

Як відомо, 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму сталися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму.

Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Почалися затримання кримських татар.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову й Ескендеру Небієву.

25 жовтня Ахтема Чийгоза разом із ще одним засудженим окупантами лідером кримських татар Ільмі Умеровим видали Туреччині. Пізніше вони прилетіли з Туреччини до Києва.

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